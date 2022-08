Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Petrolul Ploiesti a reusit prima victorie din aceasta editie a Superligii, scor 1-0 (1-0) cu Universitatea Cluj, in deplasare, in primul meci al etapei a patra din Superliga. Clujenii au ratat un penalti.

- CFR Cluj a pierdut rușinos cu U Craiova 1948, echipa lui Mititelu, dupa un meci slab.Oltenii au dominat meciul, raportul ocaziilor de gol fiind 18-10, iar cel al șuturilor pe poarta a fost 6-4. In plus, gazdele au avut o posesie superioara, 58%, scrie Digi Sport.Clujenii au marcat repede, in minutul…

- CFR este din nou in cautare de portar, dupa eliminarea rușionasa din Liga Campionilor. Favorit sa vina in Gruia este italianul Simone Scuffet (26 de ani). Clujenii continua achizițiile, in ciuda situației economice precare. ...

- Sepsi a caștigat Supercupa Romaniei, dupa ce a invins campioana cu scorul de 2-1. Acesta a fost primul meci din Romania, unde a fost folosit sistemul VAR.Paun a inscris pentru CFR Cluj in secunda 69, reușind cel mai rapid din istoria Supercupei Romaniei. Clujenii au mai avut ocazii, dar nu au inscris,…

- Zeci de state americane și comunitați locale depind masiv de taxele achitate de companiile din domeniile petrolului, gazelor și carbunelui pentru a construi școli, spitale și infrastructura, scrie New York Times . Inlocuirea acestor surse de finanțare se dovedește o provocare majora in lupta impotriva…

- Primarul Emil Boc a fost intrebat ce se poate face in cazul clujenilor care iși parcheaza mașinile pe strada, in fața casei, pentru a-i nu-și ocupa curțile. ”Sa iși bage mașinile in curți. Asta putem face. Știu ca sunt foarte multe situații in oraș, unde comoditatea bate viața și, deși au…

- Dinamo a retrogradat in liga secunda pentru prima data de la inființare, pierzand barajul cu Universitatea Cluj (1-1 astazi, 0-2 in tur). Fotbaliștii „șepcilor roșii” au facut spectacol la ieșirea de la vestiare, dansand in fața jurnaliștilor. Revenirea in Liga 1 dupa o pauza de 7 ani a fost sarbatorita…

- Ploaia scurta din aceasta dupa-masa, vineri, 13 mai, a facut ravagii pe o strada din cartierul Gruia, din municipiul Cluj-Napoca. Deși aversele nu au durat mai mult de 15 minute, strada a fost inundata cat ai clipi de ploaia varatica dar zdravana. Canalizarea pur și simplu nu a facut fața cantitații…