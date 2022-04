Stiri pe aceeasi tema

- Ploile torențiale din judetul Vaslui au inundat mai multe localitați. Au cazut zeci de litri de apa pe metru patrat intr-un interval foarte scurt. La vremea severa s-au adaugat grindina și vijeliile. Viiturie au atins peste un metru și au maturat totul in cale. Zeci de familii au fost afectate de inundații.…

- Un grav accident rutier a avut loc, miercuri dupa-amiaza, pe E 85, in judetul Bacau. Primele date de la fata locului arata ca trei persoane au murit si alte patru au fost ranite, trei dintre raniti fiind dusi la spital. Accidentul a avut loc putin dupa ora 16:00, pe E 75, intre comuna Racaciuni si comuna…

- Primarul din comuna brasoveana Jibert s-a certat in urma cu cateva zile cu viceprimarul si un consilier local. S-a ajuns la bataie si edilul-sef a fost internat de urgenta la spital, unde a decedat dupa numai cateva zile. Politia a deschis o ancheta pentru lovituri cauzatoare de moarte. Primarul din…

- Un barbat din comuna Valea Lunga a fost reținut de polițiști, pentru distrugere din culpa. Ar fi provocat un incendiu de vegetație care s-a extins la un saivan. In urma incendiului, au murit peste 400 de oi și miei și a ars o cantitate insemnata de nutreț precum și o construcție din lemn. La data de…

- Polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Banca, din cadrul Poliției Municipiului Barlad, au documentat și probat activitatea infracționala a unui barbat, in varsta de 24 de ani, din localitatea Popeni, comuna Zorleni, județul Vaslui, banuit de comiterea infractiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea…

- DOCUMENT| Noi RESTRICȚII in județul ALBA pentru orașul Abrud și comuna Garda de Sus. Hotarare CJSU DOCUMENT| Noi RESTRICȚII in județul ALBA pentru orașul Abrud și comuna Garda de Sus. Hotarare CJSU Avand in vedere rata de incidența cumulata la 14 zile a cazurilor de COVID–19 la nivelul tuturor unitaților…

- O tragedie uriașa a avut loc pentru o familie din Vaslui, dupa ce fiica lor in varsta de 15 ani s-a stins din viața in ambulanța care o trasporta la spital. Tanara a murit chiar in brațele medicilor, iar cu cateva zile in urma ieșise din izolare.

- Un veteran de razboi din comuna Gherghesti a fost sarbatorit, vineri, de autoritati cu ocazia implinirii varstei de 100 de ani. Nascut in anul 1922, plutonierul adjutant in retragere Dumitru Pravalici este singurul veteran de razboi din comuna sa, potrivit Agerpres."La nivelul comunei…