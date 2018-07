Stiri pe aceeasi tema

- Ploile torentiale au produs efecte, atat in Capitala, cat si in mai multe localitati din judetul Ilfov, pompierii intervenind pentru scoaterea apei din curti, case si gospodarii, au transmis, joi seara, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov. In continuare se intervine…

- Ploaia din aceasta dupa-amiaza a inundat o mare parte din strazile orasului Sibiu, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta. Cu jumatate de ora in urma, autoritatile locale precizau ca nu fac fata cantitatii de apa si ca salvatorii raspund solicitarilor pe rand.

- O rupere de nori cum nu s-a mai vazut s-a abatut, joi, asupra municipiului Focșani, dar și a altor localitați vrancene. Strazi inundate, curți pline cu apa și namol, copaci cazuți pe strazi ori pe mașini, este o parte a bilanțului dupa doar cateva zeci de minute de ploaie torențiala. Ședințele de la…

- Ploile abundente de miercuri au provocat inundatii in mai multe apartamente ale unui bloc și in subsolurile unui imobil in localitațile brașovene Bod și Ghimbav. In urma ploii torențiale, 11 locuinte dintr-un bloc de pe strada Fabricii din localitatea brasoveana Bod au fost inundate. Militarii de la…

- Douazeci si doua de localitati din 14 judete, dar si municipiul Bucuresti, au fost afectate, in ultimele 24 de ore, de ploile torentiale, inregistrandu-se drumuri, locuinte si gospodarii inundate, au anuntat, vineri, reprezentantii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, informeaza news.ro.…

- Pompierii intervin joi dupa-amiaza in comuna Vaideeni unde mai multe sate sunt afectate de inundatii, in conditiile apele paraului Luncavat au iesit din matca in urma precipitatiilor abundente. Primele date centralizate la fata locului arata ca 30 de gospodarii au fost inundate si zece autoturisme…

- Precipitatiile abundente cazute in dupa-amiaza zilei de luni au provocat inundatii in localitatile Onesti si Slanic Moldova, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. La Onesti au fost inundate 35 de curti si beciuri si patru locuinte iar in Slanic Moldova, in…