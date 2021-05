Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a caștigat, marți seara, partida disputata in deplasare cu FC Botoșani, scor 1-0 și a cucerit titlu de campioana, informeaza Gazeta Sporturilor . Meciul de la Botoșani a fost decis de autogolul lui Țiganașu, in minutul 53. Cu un avans de șase puncte, dar și un meci mai mult disputat, formația…

- Dejeanul Ciprian Deac a marcat aseara in partida dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova, incheiata 3-1. Confruntarea din etapa a opta a fazei play-off a Ligii I a avut loc aseara pe Stadionul ”Ion Oblemenco”. Adrian Paun (4) a deschis scorul la putine secunde dupa ce intrase pe teren in locul lui…

- In Liga I de fotbal, joi, s-au disputat ultimele doua jocuri din cea de-a 6-a etapa a fazei play-off: Academica Clinceni-CFR Cluj 0-1 și FC Botoșani-FCSB 1-3. In prima partida a rundei, Sespi OSK Sf. Gheorghe a invins, miercuri, pe teren propriu, cu 2-0, pe Universitatea Craiova. In clasament conduce…

- Etapa a 3-a a play-off-ului Ligii I de fotbal a inceput sambata, 24 aprilie, cu „capul de afiș" CFR Cluj – Universitatea Craiova 1-2. Victoria oltenilor face ca lupta pentru titlu sa devina… in trei, dupa ce, inițial, FCSB și CFR pareau singurele candidate. Runda s-a incheiat duminica, 25 aprilie, cu…

- Etapa a doua a play-off-ului Ligii I de fotbal a inceput miercuri, 21 aprilie, cu partidele FC Botoșani – Universitatea Craiova 1-1, prin golurile marcate de albanezul Realdo Fili – in minutul 12, pentru gazde – respectiv Andrei Ivan, in minutul 80 și Sepsi OSK Sfantu Gheorghe – CFR Cluj 0-1, prin reușita…

- Runda de deschidere a play-off-ului Ligii I la fotbal va programa, in perioada 14-17 aprilie, partidele CFR Cluj - Academica Clinceni, FCSB - FC Botosani si Universitatea Craiova - Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, informeaza Liga Profesionista de Fotbal. Derby-ul FCSB - CFR Cluj va avea loc in ultima etapa…