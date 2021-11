Stiri pe aceeasi tema

- Karim Adeyemi, fotbalist de 19 ani cu origini românești, a debutat cu gol în luna septembrie pentru naționala de seniori a Germaniei. Atacantul lui Salzburg a impresionat în acest sezon, iar cluburi precum Real Madrid, Bayern Munchen sau AC Milan îl urmaresc atent. La…

- Bayern Munchen si Juventus Torino, cu maximum de puncte dupa patru etape scurse din faza grupelor Ligii Campionilor, sunt primele echipe calificate in optimile de finala ale competitiei. La Kiev, echipa antrenata de Mircea Lucescu, Dinamo, a fost invinsa cu 1-0 de FC Barcelona, prin reusita lui Ansu…

- David Alaba, experimentat fundaș stânga, a plecat în aceasta vara din Bundesliga dupa o lunga perioada petrecuta la Bayern Munchen. Ajuns la Real Madrid, fotbalistul a vorbit despre asemanarile și deosebirile dintre cluburi.Alaba a plecat dupa 13 ani petrecuți la Bayern, iar Real…

- Au trecut deja doua etape din faza grupelor Champions League 2021/2022, iar acțiunea s-a incins deja foarte tare. Liverpool, Ajax, Dortmund, Bayern Munchen, Juventus Torino și revelația acestei ediții, Sheriff Tiraspol, au adunat maximum de puncte, iar la polul opus se afla RB Leipzig, AC Milan, Sporting…

- ​Un nou sezon din Champions League (2021-2022) debuteaza marți, 14 septembrie, iar oferta este una bogata pentru telespectatorii dornici de meciuri în direct. Cea mai importanta competiție din lume rezervata cluburilor va putea fi urmarita în direct pe canalele Digi, Telekom și Look.…

- Azi incepe un nou sezon de Liga Campionilor, iar partidele din prima etapa a grupelor ne pot aduce cote excelente la pariuri. Pentru ziua de marți, 14 septembrie 2021, am ales trei echipe gazda care pot incepe cu dreptul noua stagiune din UEFA Champions League. Barcelona - Bayern și Young Boys - Manchester…

- Barcelona - Bayern se joaca azi, de la 22:00, și reprezinta capul de afiș din prima etapa a grupelor UEFA Champions League. E pentru prima data cand cele doua formații se intalnesc de la victoria istorica a nemților, scor 8-2, din 2020. Intr-o grupa din care mai fac parte Benfica și Dinamo Kiev, Barcelona…

- Ediția 2021-2022 din Liga Campionilor incepe marți. Cel mai palpitant duel al zilei e cel dintre Barcelona și Bayern Munchen. Partidele pot fi urmarite in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport, Telekom Sport și Look+. Tot azi, intra in scena și Mircea Lucescu. „Il Luce” joaca al doilea…