Stiri pe aceeasi tema

- Florin Dumitrescu a dezvaluit in prima ediție a emisiunii Chefi fara limite de la Antena 1 cea mai rapida rețeta de feta in crusta de semințe, o gustare greceasca pregatita cu doar 3 ingrediente!

- Ingrediente: 4 cartofi, 100 g morcovi, 250 g brocoli, 40 g unt, 40 g faina, 425 ml lapte, 30 ml smantana pentru gatiti, sare, piper, 100 g cașcaval Gouda. Mod de preparare Se spala cartofii și se pun la fiert, in coaja. Dupa ce au fiert se lasa puțin sa se raceasca. Se decojesc și taie rondele. Se rade…

- Placinte cu cartofi la tigaie, placinte bihorene sau taranesti cu cartofi am tot vrut sa fac de multa vreme si acum imi pare rau ca nu am facut pentru ca sunt super-bune! Si foarte-foarte usor de facut. Din cantitatile astea ies fix 8 placinte. Ca umplutura am folosit cartofi piure ramasi de la pranzul…

- Aruncand o privire pe lista de ingrediente continute de feliile de branza topita ale unui brand cunoscut, am putut observa cateva aspecte destul de dubioase.Pe lista se afla lapte, zer, proteine din lapte concentrat, grasimi din lapte, fosfat de calciu, sare, citrat de sodiu, concentrat proteic din…

- Aruncand o privire pe lista de ingrediente continute de feliile de branza topita ale unui brand cunoscut, am putut observa cateva aspecte destul de dubioase.Pe lista se afla lapte, zer, proteine din lapte concentrat, grasimi din lapte, fosfat de calciu, sare, citrat de sodiu, concentrat proteic din…

- Ingrediente: 300 g spanac congelat, 6 linguri de crema de branza, 1/2 cana parmezan ras, 1 cana branza cheddar rasa, 1 pachet aluat de pizza, unt, 1/2 lingurita praf cu usturoi (optional) Mod de preparare Preincalzim cuptorul la 180 de grade celsius. Luam o tava de copt si o intoarcem cu fudul in sus.…

- NUCET: Oameni cu suflet mare au venit in sprijinul a 70 de familii, in prag de sarbatori The post NUCET: Oameni cu suflet mare au venit in sprijinul a 70 de familii, in prag de sarbatori first appeared on Partener TV .

- Ingrediente pentru aluat1-2 oua1 cana de lapte batut1 lingura de uleiun varf de sarepraf de copt (1 pliculeț)faina - se pornește de la 2 cani, apoi se adauga „cat cuprinde”, pentru a se putea framanta aluatulImportant! Aluatul se taie in cate bucați dorești și se intinde in foi rotunde (sau patrate,…