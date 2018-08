Stiri pe aceeasi tema

- La ascunderea întunericului, Poliția locala a Capitalei aflata în subordinea primarului general Gabriela Firea a ridicat rulota amplasata pe 10 august în Piața Victoriei, înainte de mitingul diasporei.

- Inspectoratul General al Politiei Romane, prin Biroul Pirotehnic, ofera sprijin Politiei Capitalei pentru efectuarea unui control pirotehnic preventiv care vizeaza verificarea autoturismelor parcate in zona Piata Victoriei. Actiunea are drept scop asigurarea protectiei cetatenilor care…

- Laura Codruta Kovesi a declarat luni ca propunerea ministrului Justitiei de revocare din functia de procuror sef al DNA nu a intrunit conditiile prevazute de lege. "Va reamintesc ca propunerea de revocare nu a intrunit conditiile prevazute de lege. CSM a dat aviz negativ. Am dovedit in…

- Laura Codruta Kovesi a afirmat luni, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de revocare a sa din functia de procuror-sef al DNA, ca in acest moment vointa politica nu este pentru o justitie independenta, ci pentru blocarea anchetelor. (continua) AGERPRES/(AS - autor: George Onea, editor:…

- Fostul consilier prezidential George Scutaru a fost achitat luni de judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie intr-un dosar in care este judecat pentru spalare de bani. Decizia nu este definitiva. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Mihai Simionescu, editor online: Irina…

- Traficul rutier se desfasoara cu dificultate, vineri dupa-amiaza, pe DN 1, in zona Nistoresti-Comarnic, unde pe sensul de urcare spre Brasov s-a format o coloana de masini de sase kilometri. Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, coloana porneste de la km 101, halta Nistoresti,…

- Parchetul General sustine ca procurorul Lucian Onea si fostul procuror Mircea Negulescu au constrans o persoana sa intocmeasca in fals o sesizare si documente care au fost folosite drept probe in doua dosare, precum si in sustinerea/motivarea unei cereri de extradare. AGERPRES/(A - autor: Catalin…

- Fostul premier Mihai Tudose a declarat, marti, ca nu este de acord cu organizarea unui miting de sustinere pentru premierul Viorica Dancila. "Domnule, parerea mea e ca nu. Parerea mea sincera e ca nu! Suntem la guvernare! Sunteti casatorit? Va casatoriti in fiecare zi? Te-ai casatorit…