Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav a avut loc in localitatea Sanmarghita, comuna Mica, vineri dimineața, in prima zi a anului. Doua autospeciale și un echipaj SAJ au fost alertate, in aceasta dimineața, in jurul orei 7.40, ca urmare a ieșirii in afara parții carosabile a unui autoturism, in localitatea Sanmarghita, com.…

- Un accident grav a avut loc in localitatea Sanmarghita, comuna Mica, vineri dimineața, in prima zi a anului. Doua autospeciale și un echipaj SAJ au fost alertate, in aceasta dimineața, in jurul orei 7.40, ca urmare a ieșirii in afara parții carosabile a unui autoturism, in localitatea Sanmarghita,…

- Un barbat de 35 de ani a suferit arsuri și a fost transportat la spital, duminica seara, dupa explozia unui cazan de țuica, relateaza Mediafax. Potrivit ISU Harghita, pompierii au intervenit duminica seara la o casa din orașul Gheorgheni, unde un cazan de fiert țuica, amplasat in camera centralei,…

- Un accident rutier a avut loc vineri seara in jurul orei 19:15 pe șoseaua Gherla-Cluj, la ieșirea din Iclod spre Fundatura. Din primele informații a avut loc o coliziune in care au fost implicate doua autovehicule. A intervenit un echipaj medical de ambulanța și o autospeciala de la ISU Cluj. Pompierii…

- Un barbat de 53 de ani din municipiul Tecuci a ajuns, sambata, la spital cu arsuri si afectiuni respiratorii, in urma unei explozii urmate de incendiu la imobilul in care locuia, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati. Potrivit sursei citate, echipajele Sectiei de pompieri…

- Doua persoane si-au pierdut viata in urma unui accident violent, produs noaptea trecuta, in comuna doljeana Melinesti. Potrivit oamenilor legii, un sofer de 50 de ani a pierdut controlul directiei si a lovit un cap de pod. In urma accidentului a fost ranit si un barbat de 38 de ani, pasager pe bancheta…

- Un barbat de 40 de ani a suferit arsuri pe 40 la suta din corp, in special pe fața și maini, in urma unei explozii care a avut loc, sambata, intr-un apartament din Ploiești. Explozia nu a fost urmata de incendiu.Potrivit ISU Prahova, explozia s-a produs intr-un apartament din Ploiești, de…

- Un barbat de 77 de ani a ajuns la spital, seara trecuta, in urma unui accident rutier intre un autoturism și o caruța pe DN55, intre Bratovoești și Rojiște. 1 de 4 Foto: Claudiu Tudor Foto: Claudiu Tudor Foto: Claudiu Tudor Foto: Claudiu Tudor Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții IPJ…