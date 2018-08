Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a fost impuscata in antebratul stang in noaptea de vineri spre sambata in municipiul Craiova, in urma unei sicanari in trafic intre soferii a doua autoturisme. Victima a fost dusa la spital, fiind in afara oricarui pericol. Politistii fac cercetari pentru identificarea tuturor persoanelor…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat marti ca nu a discutat cu primarul Capitalei, Gabriela Firea, pentru a permite organizarea, pe 10 august, in Piata Victoriei, a protestului romanilor din diaspora, subliniind ca PSD a facut un miting acolo si poate mai face. Intrebat daca,…

- Cunoscut pentru palatele romilor construite din venituri care nu pot fi justificate, Țandareiul este asediat de hoți. Cetațenii care locuiesc in cartierele de case ale orașului reclama faptul ca, periodic, din gospodarii le dispar bunuri, animale și pasari. Deși sesizeaza toate aceste furturi la Poliție,…

- Calin Popescu Tariceanu s-a numarat printre liderii coalitiei de guvernare care au tinut discursuri pe scena amplasata in Piata Victoriei, el vorbindu-le oamenilor despre "un fenomen" care ameninta democratia si independenta - "statul paralel omniprezent in politica, in economie, in mass-media si…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, sambata, ca aproximativ 500.000 de persoane vor fi prezente la evenimentele organizate in București, precizand ca in jur de 400.000 de manifestanți for fi prezenți, in Piața Victoriei, la mitingul PSD.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, face un apel de ultima ora pentru o prezența cat mai mare a cetațenilor la mitingul organizat de PSD in Piața Victoriei impotriva abuzurilor instituțiilor de forța ale statului, impotriva ”dictaturii...

- La Bucuresti, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, nu a dat aprobare ca protestatarii sa ajunga in piata. Acestia spun ca vor incerca sa intre in zona cu masinile iar daca nu se poate, vor merge pe jos. La Adjud, cele 40 de tiruri venite din Suceava au fost oprite de politie. Nu sunt lasate…