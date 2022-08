Stiri pe aceeasi tema

- Cu siguranța ca toți șteptam cu nerabdare momentele prețioase pe care le petrecem alaturi de familie și prieteni, iar bineințeles ca totodata ne dorim sa ii surprindem cu un preparat delicios. Noi iți prezentam cea mai rapida rețeta pentru rulada tigru. De ce ingrediente avem nevoie, dar și care este…

- Daca ai pofta de o mancare buna și care se prepara foarte repede, atunci iți recomandam mancare de vinete cu roșii și usturoi, un preparat gustuos și cu care ii vei surprinde și pe cei dragi.

- A venit vara, iar acum este momentul sa te bucuri de cele mai frumoase momente. Iți dorești sa le pregatești celor dragi un preparat delicios, dar nu mai știi ce sa mai gatești? Noi iți prezentam cea mai simpla și rapida rețeta pentru tarta fara aluat cu roșii și ricotta. De ce ingrediente avem nevoie,…

- Vrei sa iți delectezi papilele gustative cu un alt gen de meniu?! Ei bine, noi venim cu o rețeta inedita, simpla, gustoasa și ideala pentru sezonul rece. Nu stai deloc mult timp in bucatarie, iar gustul este unul inconfundabil. Iata cum se prepara pas cu pas rețeta de paste cu roșii și branza feta la…

- In sezonul cald este bine sa evitam consumul de carne grasa, iar felurile de mancare din legume de sezon ar trebuie sa fie mai mereu in dieta noastra. Astfel, rețeta de tocanița de roșii cu dovlecei vine in ajutorul celor care cauta un preparat delicios din legume. Este cea mai simpla rețeta de tocanița!

- Sezonul cald a venit in sfarșit, iar fructele de vara mult așteptate se gasesc in piețele și supermarketurile din Romania. Ei bine, daca te gandești la o rețeta cu piersici, noi avem soluția și iți prezentam empanadas cu piersici și cocos. Este o rețeta delicioasa, sanatoasa și simplu de preparat.

- Tortilla este un fel de mancare tradițional in Spania. Este un fel de omleta, dar mult mai complexa și delicioasa. Spaniolii prepara aceasta rețeta extrem de des, fiind la tot pasul in Spania. Romanii au inceput și ei sa prepare acest fel de mancare care se face repede și este extrem de delicioasa.

- Te-ai saturat de clasicele supe de legume și nu ști ce sa mai pregatești pentru o masa de pranz? Ei bine, noi venim cu soluția și iți prezentam rețeta „Gazpacho”, o supa delicioasa și rece de roșii. Este un preparat extrem de simplu și care se pregatește in doar cateva minute.