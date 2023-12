Rujeola, ținută sub control în Sălaj Din fericire, in Salaj au fost confirmate doar doua cazuri de rujeola in ultima perioada, potrivit unui raport al Institutului Național de Sanatate Publica. INSP a informat ca din cele peste 2.700 de cazuri de rujeola confirmate in Romania, in perioada 1 ianuarie – 24 decembrie 2023, s-au inregistrat trei decese: doi copii, din judetul Brasov, in varsta de sapte luni, neeligibili la vaccinarea cu ROR, si un adult de 35 de ani din Bucuresti, nevaccinat antirujeolic. Cele mai multe cazuri sunt inregistrate in judetele Mures – 748, Brasov –… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

