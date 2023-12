Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere creșterea ingrijoratoare a cazurilor de rujeola, precum și numarul mare de spitalizari in secțiile de pediatrie și boli infecțioase al copiilor infectați, Ministerul Sanatații a declarat marți epidemie de rujeola la nivel național, scrie observatornews.ro .

- Ministerul Sanatații a declarat epidemie de rujeola la nivel național, pentru a face posibila vaccinarea copiilor cu varsta cuprinsa intre 9 și 11 luni, precum și recuperarea celor nevaccinați sau cu schema de vaccinare incompleta. Ministerul Sanatații a declarat epidemie de rujeola la nivel național Avand…

