- Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, in saptamana 23 – 27 aprilie, au fost raportate, la nivel national, 280 de cazuri nou confirmate de rujeola, in 15 judete si municipiul Bucuresti, Bacaul ocupand locul I cu 97 de cazuri confirmate, urmat de Constanta cu…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) anunta ca, in saptamana 26.03 – 30.03.2018, au fost raportate inca 215 cazuri noi de rujeola, in 20 de judete si in municipiul Bucuresti. Cele mai multe cazuri, respectiv 57, s-au inregistrat in Bacau, iar numar mare de imbolnaviri…

- Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana pe 30 martie 2018 este 11.784, cu 215 cazuri mai mult fata de saptamana trecuta, potrivit datelor Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul Institutului National de Sanatate Publica,…

- Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile a comunicat ca, intre 5 și 9 martie, cele mai multe cazuri noi de rujeola s-au confirmat in județul Suceava, fiind vorba despre 23. Alte 64 de imbolnaviri s-au inregistrat in 14 județe și in București. Conform sursei citate, numarul…

- Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile a efectuat recent o situație privind noile cazuri de rujeola raportate pana la data de 02 martie. Potrivit instituției, numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania este 11.036. In saptamana 26 februarie – 02 martie au…

- In saptamana 12-16 februarie, in județul nostru au fost raportate 23 de noi imbolnaviri. Pentru a doua saptamana la rand, județul Vaslui se afla in topul infecțiilor cu rujeola, conform datelor Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) aferente perioadei 12-16 februarie.…

- In saptamana 5-9 februarie, in județul nostru au fost raportate 35 de noi cazuri de rujeola – locul I pe țara. Reprezentanții Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) au anunțat ca, in saptamana 5-9 februarie, in județul nostru au fost raportate 35 de noi cazuri…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a informat, vineri, ca numarul total de cazuri confirmate cu rujeola în România raportate pâna vineri este 10.749, din care 38 de decese. În saptamâna 5 – 9 februarie au fost raportate…