Stiri pe aceeasi tema

- Statistica ingrijoratoare venita de la Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, care arata ca Buzaul este județul cu cele mai multe cazuri noi de rujeola diagnosticate in ultimele șapte zile. E vorba de 40 de cazuri inregistrate in saptamana 28 mai – 04 iunie. Pe locul doi…

- Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania, raportate pana vineri, a ajuns la 13.563, fiind inregistrate 55 de decese din cauza acestei boli, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Cel de-al…

- Peste 180 de noi cazuri de rujeola au fost inregistrate in ultima saptamana, numarul total al imbolnavirilor ajungand la 12.368 de la debutul epidemiei, potrivit datelor transmise de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile...

- Peste 180 de noi cazuri de rujeola au fost inregistrate in ultima saptamana, numarul total al imbolnavirilor ajungand la 12.368 de la debutul epidemiei, potrivit datelor transmise de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). In judetul Ialomita au fost confirmate…

- Peste 180 de noi cazuri de rujeola au fost inregistrate in ultima saptamana, numarul total al imbolnavirilor ajungand la 12.368 de la debutul epidemiei, potrivit datelor transmise de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT).

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) anunta ca, in saptamana 26.03 – 30.03.2018, au fost raportate inca 215 cazuri noi de rujeola, in 20 de judete si in municipiul Bucuresti. Cele mai multe cazuri, respectiv 57, s-au inregistrat in Bacau, iar numar mare de imbolnaviri…

- Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana pe 30 martie 2018 este 11.784, cu 215 cazuri mai mult fata de saptamana trecuta, potrivit datelor Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul Institutului National de Sanatate Publica,…

- Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a confirmat faptul ca au fost raportate alte 215 de cazuri de rujeola la nivelul municipiului București și in alte 20 de județe. Read More...