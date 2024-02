Rujeola a mai provocat două decese, în ultima săptămână In țara noastra, in ultima saptamana, rujeola a provocat decesul a doi copii și 701 cazuri noi, majoritatea persoane nevaccinate. Astfel, potrivit datelor oficiale, de la inceputul anului pana la data de 25 februarie , s-au confirmat 6.589 de cazuri de rujeola și 8 decese.In legatura cu ultimele doua decese, Institutul Național de Sanatate Publica a a facut urmatoarele precizari: un copil in varsta de 1 an, de sex feminin, din județul Bacau, nevaccinat antirujeolic, internat in Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii ,,Grigore Alexandrescu” din București, unde a avut un contact de salon confirmat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

