Ruj: cele 3 tendințe de vară In acest sezon, opteaza pentru nuanțe stralucitoare și luminoase pe buze pentru a afișa un zambet stralucitor. Foarte ușor de adoptat, aceste tonuri au și avantajul de a sublima toate tonurile pielii, de la cel mai deschis la cel mai intunecat. Va trebui pur și simplu sa adaptezi textura la... The post Ruj: cele 3 tendințe de vara appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

