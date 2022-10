Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Adrian Nastase remarca faptul ca s-a inversat trendul, iar daca, pana recent, NATO avansa spre Rusia, acum Rusia avanseaza spre Vest. Nastase susține ca Romania trebuie sa iși gandeasca foarte bine pașii pentru ca linia de demarcație devine extrem de sensibila, iar Ucraina ar putea…

- ”Compania anunta retehnologizarea fabricii din judetul Sibiu, la scurt timp dupa ce, recent, a deschis productia in noua fabrica din Sestina, (judetul Mures) – acolo unde furnizorul de servicii de apa si cafea va imbutelia apa minerala de calitate superioara. La Fantana, lider pe piata B2B de servicii…

- Polițiștii lugojeni au fost sesizați cu privire la faptul ca o femeie in varsta de 69 de ani ar fi fost gasita moarta in locuința sa. Ajunși la fața locului, oamenii legii au constatat ca cele sesizate se confirma, informeaza Opinia Timisoarei și Tion.ro . Femeia, despre care vecinii susțin ca era bolnava…

- Vijelia puternica a provocat pagube in Romania, județul Alba. Acoperișul unui bloc a fost luat de vant. Bucați mari de tabla și lemn au cazut peste mai multe mașini parcate in fața unui bloc din localitatea Ocna Mureș, relateaza realitatea.net.

- Vineri, 15 iulie, de la ora 19, intr-o curte interioara de pe Axa Coroanei, vizavi de coafor, pe pasajul VI, bistrițenii sunt invitați sa participe la o inedita cina cu vecinii. Sunt așteptați cu limonada și placinte, iar miza intalnirii este reabilitarea caselor din centrul istoric. Intr-un cadru convivial…

- Din ciclul ce se mai introduce in Romania din Ucraina, in cursul zilei de miercuri a venit un nou raspuns: chihlimbar. Dupa orele pranzului, la Punctul de Trecere a Frontierei Siret a venit un ucrainean in varsta de 55 de ani care conducea o autoutilitara inmatriculata in țara vecina. Pentru ...

- Razboiul din Ucraina mișca lucrurile in Romania. Linia ferata cu ecartament larg din Portul Galați a fost redeschisa joi dimineața cu o luna inainte de termenul de finalizare a lucrarii. Anunțul vine de la Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, care spune ca lucrarile realizate de CFR Infrastructura…

