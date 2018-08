Stiri pe aceeasi tema

- Gelu Diaconu, fost șef al ANAF, susține, dupa ce procurorii au clasat dosarul in care era vizat, ca este o victima a unor persoane din DNA, menționand ca procurorul de caz a ințeles mecanismul legal al administrarii fiscale."Dragi prieteni, va anunt ca, incepand cu 06.08.2018, nu mai sunt…

- MESAJE de SFANTUL ILIE La Mulți Ani Iliuța si sper sa se sparga conducta fericirii pe strada vieții tale. – La mulți ani si mult noroc in aceasta zi speciala. Iți dorim sa ti se indeplineasca toate dorințele. Sanatate si numai bucurii! – La mulți Ani si sa ai parte de un ocean de sanatate,…

- Laura Codruța Kovesi a vorbit intr-o conferința de presa de modul in care au fost tratați procurorii de catre politicieni și a mulțumit tuturor colegilor. Șefa DNA a tras și un semnal de alarma ca potrivit decizie CCR se subințelege ca procurorii vor fi subordonați discreționar ministrului Justiției,…

- Școala și autoritațile din Slobozia Bradului, in parteneriat cu Asociația RENATO, vor implementa un proiect menit sa ofere șanse egale la educație pentru toți copiii din localitate. Astfel, se urmarește creșterea accesului la educație pentru minim 740 de preșcolari și elevi din ciclurile primar și gimnazial,…

- Filosoful Mihai Sora afirma, referindu-se la caricatura privind victoria Simonei Halep la Roland Garros aparuta in publicatia satirica Charlie Hebdo, ca aceasta ironizeaza tocmai „mintile intepenite in stereotipuri etnice”, concluzia sa fiind ca, „umor indoielnic sau nu, satira subtire ori groasa, este,…

- Academicianul Eugen Simion le-a spus vineri studentilor si profesorilor Universitatii Hyperion ca prietenia este un lucru foarte important si i-a sfatuit sa-si faca si sa-si pastreze prietenii. "Prietenia sa stiti ca e un lucru foarte important. Tineti-va prietenii! Faceti-va prieteni.…

- Teo Trandafir a izbucnit in lacrimi in fața tuturor. De ziua ei, cei dragi au fost prezenți in platoul emisiunii de la Kanal D. Printre aceștia s-a numarat și Maia, fiica ei, care și-a facut mama sa planga de fericire. “Cele mai dragi persoane din viata mea sunt acum aici sau au fost azi in emisiune.…

- O tragedie de proportii s-a petrecut, marți, pe o sosea din Ungaria. Un microbuz cu romani care se intorceau din Slovenia s-a lovit brutal de un camion cu nisip si toti cei noua oameni de la bord si-au pierdut viata. In urma acestui tragic accident, Ministerul Afacerilor Interne a postat un mesaj pentru…