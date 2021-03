Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de rugby a Irlandei a invins-o in deplasare pe cea a Scotiei, cu 27-24 (14-10), pe Murrayfield din Edinburgh, duminica, in etapa a patra a Turneului celor Sase Natiuni, transmite AFP relateaza agerpres. Scotia, deja invinsa de Tara Galilor, nu mai are nicio speranta sa castige Turneul,…

- Echipa de rugby a Irlandei a invins-o in deplasare pe cea a Scotiei, cu 27-24 (14-10), pe Murrayfield din Edinburgh, duminica, in etapa a patra a Turneului celor Sase Natiuni, transmite AFP. Scotia, deja invinsa de Tara Galilor, nu mai are nicio speranta sa castige Turneul, desi mai are de disputat…

- Antrenorul echipei de rugby a Frantei, Fabien Galthie, a fost exonerat de orice vina in urma anchetei interne efectuate dupa aparitia unui focar de COVID-19 in randul jucatorilor francezi angrenati in Turneul celor Sase Natiuni, a precizat un oficial al comisiei medicale din cadrul Federatiei franceze…

- Meciul pe care selectionata de rugby a Frantei, decimata de numeroase cazuri de Covid-19, urma sa-l dispute pe teren propriu impotriva Scotiei, duminica in cadrul Turneului celor Sase Natiuni, a fost amanat, conform organizatorilor, citati de AFP. Comitetul de organizare al Turneului urmeaza…

- Meciul pe care selectionata Frantei urmeaza sa-l dispute pe teren propriu impotriva Scotiei, in cadrul Turneului celor Sase Natiuni, sta sub semnul intrebarii dupa ce Federatia franceza de rugby (FFR) a anuntat joi ca a suspendat antrenamentele nationalei "cocosului galic"' in urma testarii pozitive…

- Nationala de rugby a Frantei a invins, duminica seara, Irlanda, la Dublin, cu scorul de 15-13 (10-3), in ultimul meci al etapei a 2-a din Turneul celor Sase Natiuni, si devine astfel favorita la cucerirea trofeului actualei editii. Pe AVIVA Stadium, francezii au facut o partida foarte buna si si-au…

- Echipa de rugby a Scotiei a obtinut prima sa victorie in deplasare in fata Angliei din 1983, impunandu-se sambata la Londra, pe Twickenham, cu scorul de 11-6 (8-6), in prima etapa a Turneului celor Sase Natiuni. Diferenta a fost facuta de eseul reusit in minutul 29 de aripa Duhan van der Merwe, jucator…

- Nationala de rugby a Frantei a surclasat-o pe cea a Italiei, 50-10, sambata, pe Stadio Olimpico din Roma, in primul meci din editia 2021 a Turneului celor Sase Natiuni, transmite AFP. Cu sapte eseuri, dintre care doua ale aripii Teddy Thomas, sinonime cu bonus ofensiv, "les Bleus" sunt provizoriu…