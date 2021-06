Echipa CS SCM Timisoara a invins cu scorul de 28-25 (15-8) pe CSM Stiinta Baia Mare, campioana en-titre si liderul la zi in clasament, sambata, pe stadionul ''Gheorghe Rascanu'', in derby-ul etapei a 7-a a SuperLigii CEC Bank la rugby. Maramuresenii, desi porneau din postura de favoriti, nu au reusit sa se impuna in fata unei formatii decimata de accidentari, banatenii luptand pana la fluierul final si obtinand o victorie importanta, care ii aduce momentan pe pozitia a 3-a a clasamentului. Gazdele au reusit trei eseuri, dintre care doua transformate, si fructificarea a trei lovituri…