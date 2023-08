Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de rugby a Romaniei a disputat o partida-test cu Statele Unite, pierdut cu 17-31, iar modul in care a aratat vestiarul „stejarilor” la finalul meciului i-a șocat pe angajații care lucreaza la complexul sportiv. Elevii lui Eugen Apjok se pregatesc de Cupa Mondiala din Franța, 8 septembrie-28…

- Derby-ul FCSB - Dinamo se va juca sambata, 22 iulie, pe arena „Arcul de Triumf” din București. Dupa blocarea negocierilor pentru punerea in dispoziție a arenei din Ghencea, FCSB a fost nevoita sa se miște rapid. Vicecampioana a inștiințat deja Liga Profesionista de Fotbal ca derby-ul cu Dinamo se va…

- Nationala feminina de fotbal a Romaniei a invins formatia Bulgariei cu scorul de 2-0 (2-0), duminica seara, intr-un meci amical jucat pe Stadionul „Arcul de Triumf” din Bucuresti.Tricolorele s-au impus prin golurile marcate de Laura Rus (min. 39 - penalty) si Stefania Vatafu (min. 44 - penalty), potrivit…

