Rugby / România a câștigat Cupa Pershing! Victorie mare chiar în America Naționala de rugby a Romaniei s-a impus la limita, scor 22-20, la Chicago, in meciul-test cu SUA. Cu aceasta ocazie „stejarii” și-a adjudecat și Cupa Pershing dupa mai bine de 8 ani, acesta fiind trofeul care se acorda cu ocazia fiecarui meci-interțari intre cele doua state. Este prima victorie a Romaniei pe taram american. Echipa Romaniei a fost:1. Iulian Hartig (Bassin d’Arcachon), 2. Stefan Buruiana (Castres Olympique), 3. Vasile Balan (CSA Steaua), 4. Yanis Horvat (SC Albi), 5. Andrei Mahu (Massy), 6. Vlad Neculau (SCM USV Timisoara), 7. Dragos Ser (SCM USV Timisoara), 8. Nicolaas Immelman… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prima reprezentativa de rugby a Romaniei va da piept sambata dimineața, de la ora 03:00 (ora Romaniei), in primul meci din Summer Tour, echipa Statelor Unite ale Americii. Meciul cu americanii, care va fi pe arena SeatGeak Stadium din Chicago, poate fi urmarit in direct pe pagina de facebook Rugby Romania,…

- Debutul rundei a VIII-a din Liga Nationala de rugby a consemnat si derbiul rundei, si de ce nu, al campionatului. Liderul la zi din acest sezon, SCM USV Timisoara a jucat pe terenul campioanei, Dinamo. Dupa 80 de minute incinse, bucurestenii s-au impus cu 28-22, 19-10 la pauza. Timisoara a pierdut ultimele…

- Prima runda a returului a insmenat o noua victorie muncita de rugbistii timisoreni. Dupa un meci de mare lupta, SCM USV, chiar daca nu a impresionat ca in alte partide si-a indeplinit obiectivul, victorie in Ghencea 24-20 (10-13). Meciul a semanat mult cu cel din tur, cu Steaua putin superioara in prima…

- Aflata in mare criza de puncte, FCU Craiova a obținut o victorie uriașa sambata seara, pe teren propriu, 3-2 cu U Cluj. La final, mijlocașul Dragoș Albu a admis ca acest succes a venit destul de tarziu, dar ca este binevenit și ca spera in victorii și in jocurile ramase de disputat. VEZI VIDEO! Superliga…

- Antrenorul formației U Cluj, Ioan Ovidiu Sabau, a fosr foarte marcat de infrangerea din Banie, 2-3 cu FCU Craiova. Acesta și-a criticat dur jucatorii pentru atitudinea din acest meci și nu numai. VEZI VIDEO! Superliga Play-off, etapa 7: Sambata, 27 aprilie: FCSB – Farul 2-1.Duminica, 28 aprilie – ora…

- Antrenorul formației FCU Craiova, Eugen Trica, a fost fericit pentru victoria obținuta sambata seara, pe teren propriu, 3-2 cu U Cluj. Acesta și-a felicitat elevii pentru modul cum au luptat, a mulțumit suporterilor pentru incurajari. Trica le-a atras atenția tuturor ca problema salvarii de la retrogradare…

- SCM USV Timisoara a pierdut astazi, in cadrul etapei a III-a a Ligii nationale de rugby, pe teren propriu in fata unui adversra de cosmar, Dinamo. A fost 27-29, desi banatenii au avut la un moment dat 24-3! O parte a rezultatului i se datoreaza si arbitrului Serban, care a facut-o ca de obicei, de ...…

- SCM USV Timișoara, victorie cu bonus ofensiv la debutul in noul sezon. SCM USV Timișoara a inceput Liga de Rugby cu o victorie pe teren propriu. Echipa banațeana a invins-o sambata in Ronaț pe una dintre contracandidatele la medalii, Steaua București, reușind...