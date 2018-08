Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de rugby in 7 a Noii Zeelande si-a aparat titlul mondial cu succes, dupa ce a invins Franta cu scorul de 29-0, in finala Cupei Mondiale disputate sambata la San Francisco (SUA), relateaza AFP. Neozeelandezele, titrate cu titlul mondial in 2013, au marcat cinci eseuri in finala cu Franta.…

- Soarta tehnicianului Jorge Sampaoli, a fost decisa de Federatia de Fotbal din Argentina. Forul suprem din Argentina a decis, la Buenos Aires, soarta selectionerul care nu a reusit sa se califice cu reprezentativa Pumelor in sferturile de finala ale turneului final al Campionatului Mondial din Rusia,,…

- Federatia din Argentina a decis in aceasta seara, la Buenos Aires, soarta lui Jorge Sampaoli, selectionerul care nu a reusit sa se califice cu reprezentativa Pumelor in sferturile de finala ale CM din Rusia.

- Franta a jucat mai bine impotriva Uruguayului decat a Argentinei, in precedentul sau meci de la Cupa Mondiala de fotbal 2018, a estimat selectionerul Didier Deschamps dupa ce ''les Bleus'' s-au calificat in semifinale in dauna echipei "albiceleste", invinsa vineri cu 2-0, relateaza…

- Federatia ungara de fotbal (MLSZ) l-a demis marti pe belgianul George Leekens din postul de selectioner national, numindu-l in locul acestuia pe italianul Marco Rossi, informeaza AFP si Reuters. Leekens preluase conducerea tehnica a nationalei ungare pe 30 octombrie 2017, dar nu a reusit sa obtina de…

- Vicecampioana mondiala Argentina nu va putea conta la turneul final al Cupei Mondiale 2018 pe portarul sau titular, Sergio Romero, care s-a accidentat la genunchiul drept, a anuntat Federatia de fotbal de la Buenos Aires (AFA), citata de AFP. "Romero a fost retras de pe lista de 23 de jucatori pentru…