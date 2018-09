Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de rugby a Romaniei va disputa trei meciuri in luna noiembrie, toate pe teren propriu: barajul de mentinere in Rugby Europe Championship cu Portugalia, programat pe data de 10 si doua meciuri test World Rugby.

- Patru meciuri in luna noiembrie pentru naționalele de rugby: trei pentru Romania și unul pentru Romania A! Povestea lui Thomas Lievremont, selecționerul reprezentativei de rugby a Romaniei. Canta la flaut, e prieten cu Eric Cantona, are un bar și un domeniu de golf . Naționala de rugby a Romaniei va…

- Au trecut mai bine de trei luni de cand World Rugby a decis excluderea Romaniei de la Cupa Mondiala pe care Japonia o va gazdui in 2019, din cauza folosirii in mai multe meciuri a lui Sione Fakaosilea, care nu avea drept de joc , deoarece apucase sa evolueze in naționala de rugby in VII a țarii natale,…

- In urma cu 74 de ani, la 23 august 1944, Romania iesea din alianta cu Puterile Axei (Germania, Italia si Japonia), declara incetarea unilaterala a razboiului impotriva Aliatilor (Franta, Imperiul Rus, Marea Britanie si Statele Unite ale Americii) si declara ...

- Obiectivul lui Mirel Radoi la naționala U21 a Romaniei. Fostul internațional a fost prezentat oficial vineri in postul de selecționer al reprezentativei de tineret sub 21 de ani. Cu acest prilej, Mirel Radoi, antrenor cu licenta A UEFA, a anunțat ca principalul obiectiv este calificarea la Euro 2019.…

- Baseball Festival 2018. Evenimentul are loc pe 7 iulie, la Complexul Sportiv Cultural Tei, de la ora 11.00. Baseball Festival 2018. Participa naționala Romaniei, Moldova, Bulgaria și echipa SUA a militarilor de la ”Kogalniceanu” ”Vom avea un meci tip All Star Game, cu sportivi din 4 țari, inclusiv SUA.…

- Romania va gazdui in premiera, intre 25 august si 9 septembrie, World Rugby U20 Trophy, a doua competitie valorica din lume la aceasta categorie de varsta. La competitia organizata de Federatia Romana de Rugby in colaborare cu World Rugby vor participa 8 echipe: Romania, Samoa, Fiji, Namibia, Uruguay,…

