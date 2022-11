Stiri pe aceeasi tema

- Interes deosebit pentru iubitorii jocului cu balonul oval la meciul de tradiție dintre suceveni și ieșeni. Din pacate, gazdele nu au putut alinia cel mai bun XV, o mulțime de jucatori de baza fiind indisponibili. In mod normal și cu ei Poli Iași tot ar fi caștigat, dar meciul ar fi fost mult mai echilibrat.…

- CSM Suceava și-a pus mari speranțe in partida din cadrul etapei a V-a a play-off-ului Ligii Naționale de rugby, in care pe terenul ”Unirea” a poposit CSM Galați. Sucevenii ar fi putut scoate cel puțin un punct insa arbitrul de centru pur și simplu a ”zapacit” jocul prin deciziile sale controversate.…

- In cadrul etapei a V-a a turneului play-out al Ligii Naționale de rugby, CSM Suceava va primi pe teren propriu vizita echipei CSM Galați. Partida va avea loc pe stadionul ”Unirea”, sambata de la ora 11.00. Gazdele se prezinta la meci dupa o infrangere clara suferita pe terenul celor de la RC Barlad,…

- Echipele locale de rugby au revenit pe teren dupa trei saptamani de pauza pentru etapa a IV-a a play-out-ului Ligii Naționale, evoluand in deplasare. Rugby Club Gura Humorului a jucat cu CSM Galați, iar humorenii le-au facut viața grea gazdelor. Meciul a avut un parcurs spectaculos, gazdele conducand…

- SCM intalnește Dinamo, la București, sambata, la ora 12.45, in etapa a patra, prima din returul Ligii Naționale de Rugby, faza play-off. Dupa aceasta runda, intrecerea interna se oprește vreme de patru saptamani, pentru meciurile selecționatei Lupii Romaniei. In tur, alb-violeții au invins cu 21-15,…

- CSM Suceava a reușit doua rezultate bune in primele meciuri din turneul play-out al Ligii Naționale de rugby, chiar daca in ambele a evoluat in deplasare. Elevii antrenorului Marcel Colțuneac au remizat cu colegii de la RC Gura Humorulu, 20-20 și au caștigat pe terenul celor de la CSU Alba iulia cu…

- CSM Bucovina Suceava a reușit prima victorie de la reluarea Ligii Naționale de rugby, dupa ce s-a impus, pe terenul celor de la CSU Alba Iulia. In aceeași runda, RC Gura Humorului a cedat pe terenul celor de la CS Navodari, cu un spectaculos 29-42. De reamintit faptul ca, in acest an semiprofesioniștii,…

- Partea a doua a sezonului competițional al Ligii Naționale de Rugby a fost una buna pentru echipa CSM Suceava care a reușit sa remizeze, 20-20, pe terenul mai tinerilor de la RC Gura Humorului. Așa cum am mai menționat, de fiecare data, campionatul din acest an reunește la start intr-o combinație absolut…