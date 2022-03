Rugby – juniori Under 17. Debut de an cu dreptul pentru echipa LPS Suceava

Stiri pe aceeasi tema

- Student Sport Alba Iulia, debut cu dreptul in noul sezon | Lavinia Șuteu, 4 goluri intr-un meci! Student Sport Alba Iulia, singura echipa de fotbal feminin din județ prezenta in competițiile organizate de FRF, a avut parte de primele jocuri oficiale din acest an. Astfel, la categoria Under 11, echipa…

- Echipa de rugby a Liceului cu Program Sportiv Suceava, juniorii Under 17, a reinceput campionatul la finele saptamanii trecute, cu un meci pe terenul Unirea, unde s-a confruntat cu CSȘ Cluj.Tinerii sportivi antrenați de Codrin Prorociuc, ajutat de Andrei Custrin, s-au impus clar, cu 33-5.Echipa ...

- CFR Cluj a facut inca un pas spre titlul cu numarul opt dupa ce s-a impus sambata seara, pe teren propriu, scor 3-1, impotriva echipei FC Voluntari, intr-un meci din prima etapa a play-off-ului Ligii I.

- Juniorii humoreni de la categoria Under 19 au revenit in competițiile oficiale la finele saptamanii trecute, evoluand in cadrul etapei a III-a a Campionatului național de rugby in 7, la Galați.Elevii lui Andrei Varvaroi au caștigat cele doua partide din grupe, dar s-au lovit din nou, in finala, de ...

- Echipa de handbal masculin juniori II a CSU din Suceava a inceput cu dreptul meciurile din grupa principala de valoare 1. Jucatorii suceveni pregatiți de antrenorul Ion Tcaciuc au trecut fara drept de apel de CSS Ploiești cu scorul de 44-35. Cei mai buni marcatori ai invingatorilor au fost Codrin Dascalu…

- La finele saptimanii trecute, sala ”Unirea” din Suceava a gazduit al patrulea turneu, și ultimul, din cadrul sezonului regular al seriei est a Diviziei A2 de volei masculin. Formația CSM Suceava, aflata pe locul secund in clasament dupa primele trei turnee, avea nevoie de o victorie pentru a-și asigura…

- Romania s-a clasat pe prima poziție in ierarhia Balcaniadei de juniori Under 20 din Serbia, cu 13 medalii (5 de aur, 5 de argint și 3 de bronz), fiind urmata in clasament de catre Turcia și Grecia. Din lotul care a facut deplasarea la Belgrad s-au aflat și sportive din județul Suceava, care au contribuit…

- CSU II din Suceava s-a impus clar in primul meci disputat in cadrul play-off-ului pentru tineret al Diviziei A la handbal masculin. Formația pregatita de Vasile Boca a dispus, in Sala Școlii “Ion Creanga” din cartierul Obcini, de HC Pietricica Neamț, cu scorul de 41-29, dupa 21-14 la pauza. Cu cate…