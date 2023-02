Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de rugby a Romaniei va debuta in prima competitie din acest sezon: Rugby Europe Championship (REC). „Stejarii” vor intalni, pe 4 februarie, pe teren propriu, Polonia, iar pentru aceasta partida, staff-ul tehnic a selectionat un lot alcatuit din 34 sportivi - 19 in pachetul de inaintare si…

- Nationala de rugby a Romaniei va sustine in luna august mai multe meciuri de pregatire in vederea participarii la Cupa Mondiala de Rugby ce are loc in Franta incepand cu 8 septembrie , potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Echipa nationala de rugby a Romaniei s-a reunit in primul stagiu de pregatire din 2023. Staff-ul tehnic condus de Eugen Apjok a selectionat pentru acest cantonament 35 de jucatori, toti evoluand in campionatul intern. Singurul jucator din afara Romaniei este Robert Irimescu, care evolueaza in SUA,…

- Reprezentativa de fotbal U21 a Romaniei va disputa, in luna martie, a anului viitor, doua meciuri amicale, impotriva selecționatelor similare ale Portugaliei și Germaniei. Formatia antrenata de Emil Sandoi continua pregatirea pentru turneul final al Campionatului European din 2023, gazduit de Romania…

- Meciul dintre Romania și Muntenegru, din cadrul grupelor principale II de la Campionat European, a adus cele mai multe reacții la nivel național și chiar internațional, asta dupa ce arbitrele intalnirii au facut praf disputa. Naționala lui Pera era obligata sa caștige acea intalnire pentru a mai spera…

- Naționalele Romaniei și-au aflat adversarele din grupele de la turneele finale ale Campionatelor Europene de seniori și de senioare Calificata cu ambele echipe la turneele finale ale Campionatelor Europene de volei, Romania și-a aflat miercuri seara adversarele din grupele competiției care va avea loc…

- Nationala feminina de tenis a Romaniei va infrunta reprezentativa Sloveniei, in deplasare, in calificarile editiei 2023 a Billie Jean King Cup, potrivit tragerii la sorti. Meciul va avea loc pe 14 si 15 aprilie 2023, informeaza Federatia Romana de Tenis. Romania a invins Ungaria cu 4-0 in play-off-ul…