Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima oara in istorie, nationala de rugby a Irlandei a invins selectionata All Blacks chiar in Noua Zeelanda, cu 23-12. Nationala de rugby a Irlandei a obtinut un succes istoric, invingand Noua Zeelanda chiar la ea acasa, intr-un meci test disputat la Dunedin. Irlanda s-a impus cu 23-12, reusind…

- Nationala de rugby a Irlandei a castigat pentru prima data in istorie un meci-test disputat in Noua Zeelanda, contra All Blacks, invingand sambata cu 23-12 (10-7) in partida disputata la Dunedin, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Nationala de rugby a Romaniei a coborat doua pozitii in clasamentul mondial, ajungand pe 19, in urma infrangerii suferite in amicalul de la Bucuresti, 13-45 cu Italia. Pe podium se afla Africa de Sud (campioana mondiala en titre), Noua Zeelanda si Franta, in timp ce vicecampioana mondiala, Anglia, a…

- Romania merge la Cupa Mondiala de Rugby, care se va desfașura in 2023, in Franța. Romania a fost distribuita in grupa B la Cupa Mondiala din 2023, care va avea loc in Franța. Adversare ar urma sa fie Africa de Sud, Irlanda, Scoția și inca o formație din zona Asia/PacificDebutul „stejarilor” ar trebui…

- Spaniolii de la Mundo Deportivo susțin ca Romania ar putea fi exclusa de la Cupa Mondiala de rugby de anul viitor, din cauza folosirii lui Jason Tomane (27 de ani). Romania a fost distribuita in grupa B la Cupa Mondiala organizata in Franța. Adversare ar urma sa fie Africa de Sud, Irlanda, Scoția și…

- Sinn Fein, fosta aripa politica a IRA, a salutat prima sa victorie electorala din istoria Irlandei de Nord ca fiind un „moment definitoriu” pentru regiune și a cerut o dezbatere privind crearea unei Irlande unite, scrie Reuters.

- Echipa naționala de rugby a Romaniei a obținut calificarea directa la Cupa Mondiala din 2023, organizata de Franța. Reprezentativa Spaniei a fost descalificata, din cauza folosirii unui jucator neeligibil. Ibericii pot face apel. Romania va face parte din grupa B la Cupa Mondiala, alaturi de Africa…

- Echipa de rugby a Noii Zeelande va debuta in sezonul sau international contra Irlandei, pe Eden Park (Auckland), in data de 2 iulie, inaintea celorlalte doua dueluri cu vicecampioana Turneului celor Sase Natiuni, la Dunedin (9 iulie) si Wellington (16 iulie), transmite Reuters, citat de Agerpres.…