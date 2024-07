Rugby in 7: CSM Constanta, invingatoare in finala mica a primului turneu din Campionatul National (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Vicecampioana nationala la rugby in 7, CSM Constanta este gata pentru o noua provocare In ciuda temperaturilor crescute, rugbystii de la CSM Constanta se antreneaza la intensitate maxima pentru etapa inaugurala a Campionatului National de rugby in 7, programata sambata, 20 iulie 2024, pe Stadionul "Flacaraldquo;…

- Spadasina Victoria Meleaca, de la CSM Constanta, a obtinut medalia de bronz la Campionatul National de Scrima pentru Copii, la categoria 12 13 ani. Competitia s a desfasurat in Sala de Scrima Ana Pascu din Bucuresti si a reunit peste 800 de sportivi de la cluburi din toata tara, fete si baieti, la sabie,…

- CSM Constanta a ocupat locul cinci la turneul final al Campionatului National de juniori 4 la handbal. Echipa de handbal CSM Constanta a incheiat pe locul 5 participarea la turneul final al Campionatului National de juniori 4, de la Cluj Napoca, iar constanteanul Radu Guiu a fost inclus in echipa turneului,…

- La Targoviște s-au disputat vineri și sambata jocurile primului turneu dn cadrul Campionatului Național de Baschet 3×3 – seniori (masculin și feminin). La turneu au participat 14 echipe la feminin și 14 la masculin, iar dupa doua zile de intreceri pe primul loc s-au situat Agronomia București (la feminin)…

- Saptamana Prevenirii Criminalitatii a continuat in judetul Constanta, iar politistii din Navodari si Murfatlar s au intalnit cu elevi de toate varstele.Potrivit IPJ Constanta, prin jocuri, activitati interactive si concursuri, copiii au invatat cum sa se protejeze de infractiuni si cum sa reactioneze…

- Intrecerile Cupei Romaniei la haltere pentru tineret Under 23 s au desfasurat in Sala Polivalenta din cadrul Complexului Sportiv National Bascov, participand 150 de sportivi de la 22 de cluburi. Tinerii halterofili de la CSM Constanta au avut evolutii remarcabile, reusind sa urce pe podium. La categoria…

- Titluri nationale si alte medalii cucerite de LPS "Nicolae Rotaruldquo; Constanta la concursul din Bucuresti. Campionatul National de tenis de masa rezervat categoriei de varsta Under 19, care s a desfasurat la Bucuresti, i a adus rezultate deosebite si LPS "Nicolae Rotaruldquo; Constanta, care a urcat…

- Campionatul National de Sah pentru Copii si Juniori s a desfasurat in judetul Constanta, la Eforie Nord, iar componenta Clubului Sportiv Victoria Cumpana Anastasia Maria Gavrila a obtinut titlul de vicecampioana nationala la proba de dezlegari, grupa F10. Mica sahista este antrenata de Daniel Panainte.…