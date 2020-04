Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul vedeta al CNN, Chris Cuomo, care dezvaluise la finalul lunii martie ca a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, a anuntat miercuri seara ca si sotia sa, Cristina, a fost diagnosticata cu COVID-19, informeaza Reuters. Prezentatorul, care este si fratele guvernatorului New York-ului,…

- Preturile petrolului au scazut luni cu circa 6%, investitorii avand indoieli ca reducerea record a productiei convenita de grupul OPEC+ va reusi sa echilibreze piata afectata de prabusirea cererii provocata de pandemia de coronavirus, transmite Reuters. Pretul petrolului Brent a scazut cu…

- Jucatoarea franceza Alize Cornet a anuntat, intr-un videoclip difuzat de Federatia Franceza de Tenis (FFT), ca va lansa o carte in luna septembrie, informeaza presa sportiva din Hexagon. In aceasta perioada de izolare, pe care o petrece in sudul Frantei, ca urmare a pandemiei de coronavirus, Cornet…

- Moștenitorul tronului Marii Britanii, Prințul Charles, 71 de ani, a transmis un mesaj, dupa ce a ieșit din autoizolare.Prințul Charles s-a vindecat de Covid-19, dupa ce, saptamana trecuta, a fost testat pozitiv, noteaza Reuters. ”Din fericire au fost simptome relativ ușoare”, a dezvaluit moștenitorul…

- Bursa de la New York a deschis sedinta de joi in scadere puternica, in contextul in care masurile de urgenta adoptate nu i-au convins pe investitori ca o recesiune globala poate fi evitata, transmite Reuters, citata de Agerpres.In jurul orei 13:50 GMT, indicele Dow Jones Industrial Average…

- Producatorul european de avioane Airbus a acceptat plata a 3,6 miliarde de euro (4 miliarde dolari) pentru inchiderea investigatiilor de coruptie din partea Statelor Unite, Marii Britanii si Frantei, referitoare la contracte, eliminand o problema legala care a umbrit timp de ani de zile perspectivele…

- Jucatorul australian de rugby Israel Folau, exclus de la nationala tarii sale pentru declaratii homofobe, va evolua la echipa franceza de rugby in XIII, ''Dragonii catalani'', a anuntat clubul din Hexagon. Intr-un comunicat remis marti, conducerea gruparii a mentionat ca…

- Germania isi va evacua cetatenii din regiunea chineza Wuhan, unde a aparut noul coronavirus din China, fortele aeriene germane urmand sa repatrieze 90 de germani care locuiesc acolo, a relatat luni revista Der Spiegel, transmite Reuters, conform news.ro.Epidemia care s-a declansat in orasul…