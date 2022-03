Stiri pe aceeasi tema

- In contextul crizei umanitare din Ucraina, care a dus deja la peste jumatate de milion de refugiați, majoritatea ajunși in Polonia și in Romania, Grupul Superbet vrea sa fie alaturi de ucrainieni, in momentele dramatice pe care le traverseaza, potrivit unui comunicat de presa. Fii la curent…

- Ne confruntam cu o noua criza umanitara majora care deriva dintr-un context geopolitic european ce nu a fost niciodata atat de grav de la sfarșitul celui de-al doilea razboi mondial pana astazi. Invazia brusca a Ucrainei de catre Rusia a creat un flux de migrație din Ucraina in Polonia și Romania, barbați,…

- Asociația Oamenilor de Afaceri Turci din Romania, TIAD, organizație patronala reprezentativa, se alatura eforturilor pentru sprijinirea refugiaților din Ucraina: „Incepand de ieri seara, facem un efort intens pentru a ne aduce cetațenii din Ucraina la București și a-i gazdui la centrul de evacuare amenajat…

- ​​BCR este prima banca din Romania care ofera refugiaților ucraineni posibilitatea de a schimba moneda ucraineana in lei. ”Ajutorul acesta conteaza enorm pentru oamenii care au plecat uneori doar cu hainele de pe ei și doar cu banii pe care ii aveau in portofel”, a scris pe Facebook Ionuț Stanimir,…

- Societatea de Stomatologie Estetica din Romania ofera refugiaților ucraineni tratamente gratuite de urgența in clinicile partenere. De asemenea, stomatologii s-au implicat intr-o campanie de strangere de fonduri.

- Razboiul continua, iar oamenii fug in continuare de frica rușilor care i-au invadat și i-au obligat sa-și paraseasca casele. Mii de cetațeni ucraineni au trecut granița in Romania prin Dobrogea, in ultimele zile. Hotelierii vin in sprijinul refugiaților Hotelierii de pe litoral se alatura miilor de…

- Peluza Nord, facțiunea ultrașilor de la FCSB, se implica masiv in ajutoarea refugiaților ucraineni care au fugit in Romania de teama razboiului. Suporterii roș-albaștrilor au amenajat un punct de suport in apropierea Arenei Naționale, invitand oamenii sa doneze alimente sau alte ajutoare pentru refugiații…

- Sute de ucraineni au trecut in ultimele zile frontiera din Ucraina in Romania prin Punctul de Trecere de la Isaccea incercand sa fuga din calea razboiului. Oameni disperati sa isi salveze copiii de teroarea din tara vecina ajung in Vama Isaccea. Odata ajunsi in judetul Tulcea oamenii incearca sa gaseasca…