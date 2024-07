Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 12-14 iulie, formația U14 de la CSS Viitorul Cluj-Napoca/Șoimii Campia Turzii va participa la Turneul Final U14 – Trofeul Pentalog 2.0, acesta urmand sa se desfașoare pe terenul de rugby din incinta Parcului Sportiv Universitar ”Prof.Dr. Iuliu Hațieganu” din Cluj Napoca. Formația CSS Viitorul…

- Diplomele UMF din Cluj-Napoca vor fi recunoscute in Europa și in SUA. Universitatea a primit acreditare internaționala Diplomele UMF din Cluj-Napoca vor fi recunoscute in Europa și in SUA: Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) „Iuliu Hatieganu” din Cluj-Napoca a primit acreditare internationala…

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca organizeaza, in perioada 18-21 iulie 2024, Tabara de vara „Cei mari pentru cei mici” pentru elevi care provin din zone defavorizate, din licee situate in mediul rural și orașe sub 10.000 de locuitori. Locurile sunt limitate, doar 10…

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca organizeaza in perioada 18-21 iulie 2024, Tabara de vara destinata elevilor din zone defavorizare, localitați sub 10.000 locuitori, din mediul rural.Locurile sunt limitate, doar 10 elevi putand beneficia de aceasta oportunitate…

- Cu ocazia Sports Festival de la Cluj-Napoca, echipa U14 (fete), de la clubul Leii Campia Turzii, va participa la „Cupa Clujului Sports Festival”, la rugby in XV, aceasta competiție fiind dedicata copiilor intre 8 și 14 ani. Clubul Rugby Cluj Junior va fi organizatorul acestei competiții. De remarcat…

- Bazinul Olimpic Alba Iulia va fi inchis in 2 iunie datorita concursului „Cupa 1 Iunie”: Cand se va redeschide Bazinul Olimpic Alba Iulia va fi inchis in 2 iunie datorita concursului „Cupa 1 Iunie”: Cand se va redeschide In 2 iunie, intervarul orar 07:00 – 15:00, Bazinul Olimpic Alba Iulia va fi inchis…

- Etapa a 4 a din Divizia Nationala de Seniori la rugby a programat sambata, 27 aprilie 2027, partida dintre RC Barlad si CSM Constanta. Formatia de pe litoral, antrenata de Alexandru Lupu, a avut o evolutie foarte buna, a dominat partida si a reusit a doua victorie din actualul campionat, dupa ce a invins…

- La doar 30 de kilometri de Cluj-Napoca, in comuna Aghireșu, Ardealul ascunde peisajul sau demn de „Maldive”. Vorbim despre Laguna Albastra, o adevarata perla a turismului clujean, care captiveaza privirile tuturor vizitatorilor datorita culorii sale unice.Lacul supranumit si Laguna Albastra, datorita…