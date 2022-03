Naționala de rugby a Romaniei intalnește sambata, 12 martie, in cel de-al patrulea meci al Rugby Europe Championship, reprezentativa Georgiei. Partida va avea loc pe stadionul „Arcul de Triumf” din Bucuresti, de la ora 17.30 (in direct pe TVR 1), accesul spectatorilor nefiind restricționat. Partida conteaza și pentru calificarea la Cupa Mondiala din 2023 din Franța. Primele doua echipe care termina in clasamentul cumulat 2021-2022 al Rugby Europe Championhsip se califica ...