Rugby: Cupele europene, suspendate din cauza pandemiei de coronavirus

Stiri pe aceeasi tema

- Filmarile pentru serialul "Lord of the Rings", care au loc in Noua Zeelanda, au fost suspendate de luni din cauza pandemiei de COVID-19. Noua Zeelanda a decis, pe 13 martie, sa inchida granitele, aceasta fiind cea mai puternica masura luata pe glob in contextul pandemiei, anunța MEDIAFAX.Echipei…

- Pandemia de coronavirus face ravagii in Spania. 7.753 de iberici au fost diagnosticați cu COVID-19, iar 291 de oameni au murit. Din acest motiv, mai multe companii aeriene au decis sa-și suspende zborurile catre aceasta țara.Printre acestea se numarar și Jet2. Reprezentanții sai au afirmat spus ca sanatatea…

- Viata culturala in Franta va incetini in urmatoarele zile, dupa ce Guvernul a interzis adunarile cu mai mult de 100 de persoane vineri, determinand Muzeul Luvru, Castelul Versailles si Turnul Eiffel sa se inchida potrivit news.ro.Turnul Eiffel va fi inchis incepand de vineri seara din cauza…

- Liga de fotbal profesionist din Franta (LFP), al carei Consiliu de Administratie s-a reunit in mod exceptional vineri, a pronuntat suspendarea imediata a meciurilor din primele doua ligi, Ligue 1 si Ligue 2, ''pana la noi ordine'', conform unor surse apropiate, citate de AFP.…

- Cererea globala de titei va stagna anul acesta, din cauza epidemiei de coronavirus (Covid-19), care ar urma sa afecteze economiile din diverse regiuni, a anuntat miercuri Organizatia Statelor Producatoare de Petrol, in raportul sau anual, transmit Reuters si DPA.Cererea va creste cu doar 60.000…

- Exercitiul Cold Response 2020, la care urmau sa ia parte peste 15.000 de militari ai NATO in nordul Norvegiei, aproape de granita cu Rusia, a fost anulat din cauza epidemiei cu noul coronavirus Covid-19, au anuntat miercuri autoritatile norvegiene citate de AFP, Reuters si dpa. "Dorim sa mentinem capacitatile…

- Tot mai multi turisti isi anuleaza sau isi amana vacantele planificate, din cauza epidemiei de coronavirus. Unele agenții de turism nu exclud un scenariu de reducere a personalului, ca urmare a scaderii vanzarilor, potrivit informatiilor obtinute de MEDIAFAX.Turoperatorii care au ca obiect…

- Un barbat, de 36 de ani, din Wuhan, externat din spital dupa ce medicii au stabilit ca s-ar fi vindecat de coronavirus, a incetat din viața. La numai cinci zile dupa ce a fost externat din spitalul Fangcang, construit special pentru cei cu coronavirus, barbatul a murit din cauza unei insuficiențe respiratorii.…