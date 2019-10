Stiri pe aceeasi tema

- CSM Stiinta Baia Mare a invins-o categoric pe CS Tomitanii Constanta, cu scorul de 54-19 (33-5), miercuri, in deplasare, intr-un meci din etapa a patra a Grupei A a Cupei Romaniei la rugby. CSM Stiinta Baia Mare a urcat pe primul loc in clasament, cu 16 puncte (4 jocuri), urmata de Timisoara…

- CSM Știința Baia Mare a invins-o pe CS Universitatea Cluj cu scorul de 43-17 (17-12), sambata seara, pe Stadionul “Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, in etapa a treia a Grupei A din Cupa Romaniei la rugby. Tot sambata, Timișoara Saracens a surclasat-o pe CS Tomitanii Constanța cu 75-6, pe Bega, in Grupa…

- CSM Stiinta Baia Mare a invins-o pe CS ''U'' Cluj cu scorul de 43-17 (17-12), sambata seara, pe Stadionul ''Iuliu Hatieganu'' din Cluj-Napoca, in etapa a treia a Grupei A din Cupa Romaniei la rugby. Tot sambata, Timisoara Saracens a surclasat-o pe CS Tomitanii…

- Echipa de rugby Tomitanii Constanta se afla, in aceste zile, la Timisoara, unde, astazi, de la ora 11.00, va da piept cu RCM Timisoara, in cel de-al treilea meci din Grupa A a Cupei Romaniei. Elevii lui Danie de Villiers au incredere ca pot face un meci bun pe „Dan Paltinisanu”, chiar daca vor intalni…

- Sambata, 24 august, sunt programate jocurile celei de-a treia etape a Cupei Romaniei. In primul meci al grupei A, incepand cu ora 11.00, Timișoara Saracens va primi vizita echipei Tomitanii Constanța, in timp ce de la ora 18.00 pe stadionul din Parcul Sportiv Universitar “dr. Iuliu Hațieganu”, Universitatea…

- Sambata dimineata, CSM Știința a jucat pe Arena Zimbrilor cu SCM Timișoara Saracens, intr-un meci din etapa a doua a Cupei Romaniei. Baimarenii au caștigat in prima etapa la “masa verde” cu Tomitanii Constanța (5-0), in timp ce banațenii s-au impus la Cluj Napoca cu 40-3. In mod normal, cand se intalnesc…

- Sambata, 17 august, de la ora 11.00, CSM Știința va juca pe Arena Zimbrilor cu SCM Timișoara Saracens, meci din etapa a doua a Cupei Romaniei. Baimarenii au caștigat in prima etapa la “masa verde” cu Tomitanii Constanța (5-0), in timp ce banațenii s-au impus la Cluj Napoca cu 40-3. Din runda a doua…

- Cupa Romaniei la rugby 2019 debuteaza sambata, 10 august. Teoretic, la startul intrecerii sunt cele opt echipe de Superliga, care au fost imparțite in doua grupe. Se știe deja ca CSM Știința Baia Mare face parte din grupa A și ca nu va juca primul meci din competiție, deoarece adversara echipei noastre,…