Rugby: CSM Constanta, victorie cu punct bonus in meciul cu CSM Galati (GALERIE FOTO)

- CSM Constanta a remizat in meciul din deplasare cu Steaua Bucuresti, din cadrul etapei a 4 a din Liga Nationala de Rugby, Grupa B. Meciul jucat ieri, 2 septembrie, s a incheiat cu scorul de 29 ndash; 29. La pauza, CSM Constanta conducea cu 9 ndash; 5, dupa o prima repriza dominata teritorial. CSM a…

- Formatia de rugby CS Navodari a sustinut astazi, 19 august 2023, meciul din etapa a Ligii Nationale de rugby, grupa C, faza a doua, intalnind in deplasare, pe stadionul "Olimpia" din capitala, Rapid Bucuresti. Partida s a incheiat cu victoria gazdelor, scor 52 25 28 22 , Rapid obtinand astfel prima…

- A inceput faza a doua in Liga Nationala de Rugby, Grupa C, iar, in etapa intai, CS Navodari a invins pe teren propriu, stadionul "Flacaraldquo; din Navodari, Grivita Bucuresti, scor 31 14. Meciul a fost dominat de echipa gazda, antrenata de Cristian Husea, Cornel Suciu si Virgil Nastase, care doar pe…

- Echipa de rugby CSM Constanta isi continua seria victoriilor din Liga Nationala. In etapa inaugurala din faza a doua in Liga Nationala, Grupa B, echipa de pe litoral a invins in deplasare CSM Galati cu 43 10, victoria fiind realizata cu punct bonus. Jucatorul meciului a fost declarat Eseria Komainaisoro,…

- CS Rapid Bucuresti, la debutul sau in Liga Nationala de rugby, a fost surclasata de CS Dinamo Bucuresti cu 66-16, sambata, in deplasare, in prima etapa din faza a doua a competitiei. CS Dinamo a reusit zece eseuri in acest meci, in fata unei echipe care a fost infiintata dupa prima parte a…

- CSM Bucovina Suceava a incheiat prima parte a Ligii Naționale de rugby cu partida disputata la Navodari, la malul marii in compania CSM Constanța. Partida a avut o evoluție interesanta, mai ales ca sucevenii au inceput cu elan deosebit. Oaspeții au condus cu 5-0, printr-un eseu inscris de Preutescu,…

- Echipa masculina de rugby CSM Constanta a sustinut astazi ultima partida restanta a sezonului regular din Liga Nationala, grupa a 3 a.Formatia pregatita de Radu Nicolae Mocanu si Claudiu Trandafir a intalnit, pe stadionul "Flacaraldquo; din Navodari, CSM Bucovina Suceava, iar confruntarea s a incheiat…

- Indiferent de rezultatul partidei de duminica, CSM Constanta va termina pe primul loc in clasament dupa prima parte a campionatului. Echipa masculina de rugby CSM Constanta sustine duminica, 2 iulie, ultima partida restanta a sezonului regulat din Liga Nationala, grupa a 3 a. Formatia pregatita de Radu…