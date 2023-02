Stiri pe aceeasi tema

- Naționala Romaniei pornește, saptamana aceasta, campania din Rugby Europe Championship. „Stejarii” vor debuta sambata in prima competiție a anului, pe Arcul de Triumf, in compania Poloniei. Meciurile nu vor fi transmise la TV in Romania. Pregatiri intense pentru primul meci oficial al anului pentru…

- Naționala de rugby a Romaniei debuteaza in sezon 2023 al Rugby Europe Championship (REC), sambata, 4 februarie, ora 14.00, pe stadionul „Arcul de Triumf” din Bucuresti, intr-o partida cu Polonia, echipa nou promovata. Este singurul meci din faza grupelor pe care „stejarii” il disputa pe teren propriu,…

- Naționala de rugby a Romaniei intra in cantonament pentru primul meci oficial al acestui an care va avea loc sambata, 4 februarie, la București, unde, pe Stadionul Național Arcul de Triumf, va intalni Polonia, in cadrul Rugby Europe Championship (al doilea eșalon valoric european, dupa Turneul ...

- Naționala de rugby a Romaniei debuteaza in sezon 2023 al Rugby Europe Championship pe 4 februarie, ora 14:00, la București, pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf, intr-o partida cu Polonia, echipa nou promovata. Este singurul meci din faza grupelor pe care Stejarii il disputa pe teren propriu.…

- Naționala U20 a Romaniei infrunta acum reprezentativa similara a Poloniei, intr-un meci amical ce are loc pe stadionul „Francisc Neuman” din Arad. Partida e liveSCORE pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1. ...

- Naționala de rugby a Romaniei a fost invinsa fara drept de apel de Samoa, scor 0-22, intr-un meci amical disputat sambata pe stadionul „Arcul de Triumf” din Capitala. Peste 3.000 de spectatori au venit sa-i urmareasca pe „stejari” intr-un nou test de verificare, dupa cele disputate toamna aceasta cu…

- Nationala de rugby a Romaniei a fost invinsa cu scorul de 16-21 (13-6) de reprezentativa Uruguay, duminica, intr-un meci-test disputat pe Stadionul National de Rugby "Arcul de Triumf" din Bucuresti, oaspetii adjudecandu-si si Cupa Santander, trofeu pus la dispozitie in meciurile directe ale celor…

Nationala de rugby a Romaniei a castigat cu scorul de 30-23 (20-5) meciul-test cu Chile, disputat sambata pe Stadionul national de rugby "Arcul de Triumf" din Bucuresti.