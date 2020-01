Stiri pe aceeasi tema

- Daca la inceputul acestui an, Timișoara Saracens a anunțat desparțirea de cinci jucatori, dintre care doar doi au contat cu adevarat, astazi clubul a prezentat și o noua achiziție. Este vorba despre argentinianul Roberto Edmundo Tejerizo. The post Un jucator nou și o desparțire grea din familia Timișoara…

- Peronistul de centru-stanga Alberto Fernandez a fost investit marti presedinte al Argentinei, tara aflata in criza, cu o inflatie galopanta si rate in crestere ale somajului si saraciei, transmite AFP. Alberto Fernandez, un avocat in varsta de 60 de ani, ii succede in functie liberalului Mauricio Macri,…

- CSA Steaua Bucuresti a castigat Cupa Romanei la rugby, sambata, dupa ce a invins-o in finala pe Timisoara Saracens, cu scorul de 22-19 (13-9), pe Stadionul Noua din Brasov. CSA Steaua si-a adjudecat trofeul dupa o lovitura de pedeapsa transformata de Florin Vlaicu, in ultimul minut de joc. Pentru ros-albastri…

- Presedintele Federatiei Române de Tenis, Ion Tiriac, a declarat, joi, ca sala Caja Magica din Madrid, care a gazduit prima editie a Cupei Davis în noul format, a aratat ca o "tabara de refugiati" si ca presedintele federatiei internationale (ITF), David Haggerty, ar trebui sa îsi…

- Doi preoți au fost condamnați luni la peste 40 de ani de închisoare pentru ca au violat timp de ani de zile copii surzi într-un institut specializat din Argentina, potrivit deciziei tribunalului, consultata de AFP. În acest dosar care a zguduit țara papei Francisc, argentinianul…

- Ilie Dumitrescu (50 de ani) a fost invitatul emisiunii „Prietenii lui Ovidiu” și și-a amintit meciul caștigat in fața Argentinei, scor 3-2, la Campionatul Mondial din 1994. Fostul atacant internațional marca atunci o „dubla”, iar cel de-al treilea gol era reușit de catre Gheorghe Hagi. Ilie Dumitrescu…

- Echipa nationala de fotbal a Argentinei si Adidas au prezentat, luni, noul tricou pentru meciurile din deplasare pe care Lionel Messi si coechipierii sai le vor sustine la viitoarea editie a competitiei Copa America, programata in perioada 12 iunie - 12 iulie 2020, in Argentina si

- Universitatea Cluj a invins, pe teren propriu, echipa ACS Tomitanii Constanta, scor 7-3 (0-3), intr-un meci disputat in grupa A a Cupei Romaniei la rugby. In aceeași grupa, Timisoara Saracens a incheiat la egalitate, scor 6-6, pe teren propriu, cu Stiinta Baia Mare. In grupa B, Dinamo a caștigat la…