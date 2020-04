Argentina va renunta la planurile sale de a candida la organizarea Cupei Mondiale de rugby din 2027, pentru a oferi Australiei cale libera in calitate de candidata a Emisferei sudice, anunta presa de joi de la antipozi, citata de agentia Reuters. Guvernul Argentinei a anuntat in 2016 ca aceasta tara va candida pentru aducerea turneului pentru prima oara in America de Sud, insa, conform ziarului australian Daily Telegraph, vicepresedintele World Rugby, argentinianul Agustin Pichot, a anuntat ca nu mai este cazul. "Am discutat cu Australia si am ajuns la concluzia ca nu este bine pentru noi sa concuram…