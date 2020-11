Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca medicul ranit in incendiul de la Piatra Neamt a ajuns la Spitalul Militar “Regina Astrid” din Bruxelles si este ingrijit in cele mai bune conditii, precizeaza agerpres . “Pot sa va spun despre medicul erou de la Piatra Neamt ca a ajuns la Spitalul Militar ‘Regina…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca medicul Catalin Denciu, ranit grav in incendiul de sambata seara de la Spitalul Județean Piatra Neamț, in timp ce incerca pacienții internați la ATI, a ajuns cu bine in la Spitalul Militar din Belgia, a fost evaluat și acum este sub tratament.Orban a facut apel la…

- Papa Francisc a evocat, duminica, tragedia de la Spitalul Județean din Piatra Neamț și a spus ca se roaga pentru victime și familiile indurerate. „Ieri, intr-o structura spitaliceasca din Romania, in care erau internați mai mulți pacienți afectați de coronavirus, a izbucnit un incendiu care a provocat…

- Cristian Tudor Popescu reacționeaza dur dupa incendiul care a izbucnit la secția ATI de la Spitalul din Piatra Neamț. Jurnalistul a transmis ca dupa tragedia de la Colectiv, in Romania nu poate fi tratat un pacient cu arsuri grave, facand trimitere la medicul care a fost transportat in aceasta dimineața…

- Medicul ranit in incendiul de la Spitalul Judetean din Piatra Neamt, si care a suferit arsuri pe 40 la suta din suprafata corpului, a fost dus, de la Iasi la Bucuresti cu o aeronava militara, in cursul nopții, și urmeaza sa fie pregatit, la Spitalul de Urgenta Floreasca, pentru a fi transportat, in…

- Romania, locul 18 la nivel european in ceea ce privește infectarile România se afla pe locul al 18-lea la nivel european în ceea ce privește rata infectarilor cu noul coronavirus, a declarat premierul Ludovic Orban. El a menționat ca rata de infectare pe ultimele…

- Premierul a prezentat situatia Romaniei in ceea ce priveste rata infectarilor cu coroanvirus la zi."Romania astazi, intre tarile europene, se gaseste pe locul 18, avand pe ultimele 14 zile la 100.000 de locuitori 484 fata de Cehia (1471), Belgia (1342), Franta (968), Austria (789), Polonia…

- Romanii nu vor mai fi nevoiți sa ramana inchiși in casa, ca in primele doua luni de la debutul pandemiei, chiar daca inregistram zilnic peste 1.000 de cazuri de coronavirus, susține Ludovic Orban. Totdata, premierul Ludovic Orban anunța ca se vor lua noi masuri de relaxare. "Nu exista un astfel de scenariu.…