Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a mers sambata seara la biserica din centrul Sibiului insoțit de sotia sa, Carmen, pentru a asculta slujba de Inviere de Paștele Catolic, relateaza news.ro . Șeful statului a transmis sarbatori fericite si a spus ca ”este bine sa ne rugam” și pentru pentru cei care ”suporta…

- "Transmit tuturor credincioșilor romano-catolici, reformați, unitarieni și evanghelici urarea de a sarbatori Invierea Domnului cu sanatate și iubire, in comuniune cu cei dragi. Totodata, ii salut calduros pe credincioșii care celebreaza duminica Floriile, o sarbatoare a bucuriei pentru intreaga creștinatate. De…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, sambata, tuturor credinciosilor romano-catolici, reformati, unitarieni si evanghelici urarea de a sarbatori Invierea Domnului, cu sanatate si iubire, in comuniune cu cei dragi. Seful statului a transmis un salut calduros si catre credinciosii care celebreaza duminica…

- Crestinii catolici din Iasi se pregatesc sa sarbatoreasca in aceasta noapte Invierea Domnului, care este anul acesta la o diferenta de o saptamana fata de aceeasi celebrare a crestinilor ortodocsi. Cutuma bisericii spune ca, in ziua de Sambata Sfanta, „Cristos este in mormant, ca atare, Biserica este…

- Numarul de rezervari este foarte mic și pentru vara, dar și pentru Paște. Operatorii din turism și autoritațile le dau asigurari romanilor și strainilor ca Romania este o destinație sigura.

- Au trecut mai bine de 100 de zile de cand lacrimeaza o Icoana a Mantuitorului Iisus Hristos din biserica cu hramul „Invierea Domnului” din cartierul clujean Zorilor. De atunci mii de credincioși merg sa vada minunea și sa se roage. Preotul bisericii susține ca a știut ca fenomenul are legatura cu razboiul…

- Medicii de familie si infectionistii fac un nou apel la responsabilitatea individuala dupa ridicarea starii de alerta. Pandemia de COVID-19 nu s-a terminat, virusul nu a disparut, spun acestia in timp de Organizatia Natiunilor Unite atrage atentia ca razboiul din Ucraina ar putea agrava pandemia.

- Vladimir Putin este extrem de nemulțumit de cum evolueaza lucrurile in contextul actual. Acesta a facut acum o mișcare ce indica disperare din partea sa. Președintele rus va face asta dupa peste doua saptamani de cand a ordonat invazia Ucrainei. De asemenea, el i-a cerut recent ministrului Apararii…