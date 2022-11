Rugăciunea Sfântului Stelian pentru ocrotirea copiilor și a mamelor Sfantul Stelian Paflagonul, ocrotitorul pruncilor și al familiei creștine, este praznuit pe 26 noiembrie. Sfantul Stelian s-a nascut in secolul al VI-lea, la Adrianopolis, in provincia Paflagonia din Asia Mica (pe teritoriul Turciei de astazi), intr-o familie foarte bogata. Luand sub ocrotirea ta pe mame si pe copii, ferindu-i de intristare și de boala, arata-te grabnic vindecator al suferințelor și al bolilor sufletești si trupești ale celor ce te lauda pe tine. Bucura-te, Sfinte Steliane, mare facator de minuni! Sfantul Stelian , cunoscut indeobște ca ocrotitor al pruncilor, a fost sfințit și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

