Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, ca in fiecare an pe 29 iunie, sunt sarbatoriti Sfintii Apostoli Petru și Pavel. Aceasta zi, denumita popular „SanPetru de Vara”, este o zi care aduce cu sine o serie de obiceiuri, traditii si superstitii. „SanPetru de Vara”, o sarbatoare care are pereche pe „SanPetru de Iarna”. In popor oamenii…

- Acatistul Sfinților Petru și Pavel se citește pentru a te apara de boli, pagube și de nedreptațile si rautațile celor din jur.Acatistul Sfinților Petru și Pavel. Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt sarbatoriți in fiecare an pe 29 iunie. Sfinții Petru și Pavel sunt praznuiț impreuna pentru ca au murit…

- Apostolii Petru si Pavel (Paul, la catolici), patronii spirituali ai penitenciarelor, sunt sarbatoriti pe 29 iunie. Aceasta este ziua in care amandoi au murit, in timpul prigoanei crestine declansate de Nero, sarbatoarea fiind denumita popular Sanpetru.

- Sfintii Petru si Pavel se serbeaza, anual, pe data de 29 iunie. In aceasta zi, crestinii ortodocsi țin cont de o serie de tradiții și superstiții. Pe langa acestea, pot rosti și o rugaciune puternica de Sfinții Petru și Pavel, despre care se spune ca te ferește de farmece, vraji si blesteme. Rugaciunea…

- Crestinii ii sarbatoresc joi pe Sfintii Apostoli Petru si Pavel, ocrotitorii celor din penitenciare care au gresit fata de Dumnezeu, precum au gresit si ei: Petru s-a lepadat de Hristos, iar Pavel i-a prigonit pe crestini, informeaza News.ro."Traditia spune ca Sfantul Petru este stapanul lupilor,…

- Ziua de 29 iunie, in care se sarbatoresc Sfinții Apostoli Petru și Pavel, marcheaza miezul verii agrare si perioada secerisului. Cei doi apostoli sunt sarbatoriti impreuna pentru ca au murit in aceeași zi, in anul 67, in timpul prigoanei crestine declansata de imparatul roman Nero.In credința populara,…

- Știm deja ca anul acesta, postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel incepe luni, 12 iunie 2023, și va avea o durata de 17 zile. Astfel, acesta, este unul dintre cele mai importante astfel de posturi pe care cei credincioși le respecta an de an. Care este rugaciunea pe care trebuie sa o rostești la inceputul…

- FOTO| 11 deținuti de la Penitenciarul Aiud, pelerinaj la Manastirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” – Rameț: Au vizitat biserica și au participat la taina Sfantului Maslu 11 deținuti de la Penitenciarul Aiud, pelerinaj la Manastirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” – Rameț: Au vizitat biserica și…