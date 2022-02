Stiri pe aceeasi tema

- Parintele Profesor Constantin Necula conferențiaza sambata la Biserica „Sf. Treime-Ghencea” din București. Tema prelegerii este „Rugaciunea in viața de familie”. Conferința va sublinia rolul și importanța rugaciunii in viața de familie, iar Parintele Constantin Necula va indica cele mai eficiente…

- In Arhiepiscopia Targoviștei se desfasoara in perioada ianuarie-mai 2022 Concursul Național Catehetic „Rugaciunea in viața mea”. Competitia este cuprinsa in Programul Național „Hristos impartașit copiilor” și organizata in contextul Anului omagial 2022 in Patriarhia Romana, scrie basilica.ro.„Acest…

- Rugaciunea il inalta pe om la Dumnezeu, adica la Arhetipul sau, si il implineste ca persoana. Rugaciunea este deodata cel mai mare privilegiu dat omului de catre Dumnezeu, si o chemare a noastra la dialog cu El, fiindca prin rugaciune omul isi pastreaza demnitatea, valoarea si nobletea cu care a ...

- Fara rugaciune nu este Biserica si nici viața creștina, a subliniat Parintele Patriarh Daniel in prima zi a anului 2022 in care Patriarhia Romana omagiaza rugaciunea in viața Bisericii și a creștinului. „Cand pierdem bucuria si pacea sufletului, este semnul sigur ca nu ne mai rugam cum trebuie sau…

- Ziua Culturii Naționale: Mesajul prefectului județului Alba la 172 de ani de la nașterea marelui poet, Mihai Eminescu Ziua Culturii Naționale: Mesajul prefectului județului Alba la 172 de ani de la nașterea marelui poet, Mihai Eminescu „Incepand cu anul 2016, ziua de 15 ianuarie a devenit o sarbatoare…

- Viata, sanatatea si timpul vietii noastre pamantesti sunt daruri primite de la Dumnezeu, care trebuie insa pastrate si cultivate cu multa grija, smerenie si intelepciune, a afirmat sambata Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, la slujba Acatistului Domnului nostru Iisus Hristos, de binecuvantare…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, spune ca dreapta credinta, rugaciunea fierbinte si viata curata sunt "cele mai pretioase" daruri pe care i le oferim lui Hristos nu numai la Craciun, ci tot timpul vietii noastre crestine, el indemnand la oferirea de daruri copiilor, bolnavilor, batranilor,…

- Concursul Național Catehetic din 2022 se intituleaza „Rugaciunea in viața mea” și are ca motto cuvintele Sfantului Paisie Aghioritul „Rugaciunea este oxigenul sufletului”. Concursul este organizat anual de Patriarhia Romana prin Sectorul teologic-educațional și Biroul de catehizare a tineretului,…