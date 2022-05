Stiri pe aceeasi tema

- Miine, pe 21 mai, este o zi importanta pentru creștiniii pe rit ortodox. Ziua de maine este sarbatoarea creștina a Sfinților Constantin și Elena. Istoria spune ca domnia lui Constantin I a reprezentat un punct de cotitura in evoluția Bisericii creștine. El a fost primul imparat roman care a adoptat…

- In fiecare an, in 21 mai, Biserica Ortodoxa ii pomenește pe Sfinții Imparați Constantin și Elena. Prin tradiție, Sfinții Imparați Constantin și Elena au devenit protectorii județului Ilfov, ziua de 21 mai marcand astfel și Ziua Județului Ilfov. In acest an, Consiliul Județean Ilfov prin Centrul Județean…

- Tradițiile noastre sunt pline de simboluri și momente pe care le putem petrece alaturi de cei dragi noua. In fiecare luna, aproape fiecare familie are cate un sarbatorit cu ocazia zilei de nume. Vorbim aici fie despre Sfinții Constantin și Elena, Sfinții Mihail sau Gavril sau chiar despre multe alte…

- Preasfințitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Romane a Maramureșului și Satmarului, a participat joi, 12 mai, la lansarea de carte a parintelui Dorel Michiș, parohul bisericii cu hramurile „Sfinții Imparați Constantin și Elena” și „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea…

- Calendar Ortodox, luna MAI 2022: Toaste sarbatorile importante din luna lui FLORAR, trecute in Calendarul Bisericesc Calendar Ortodox 2022 – luna mai. Cele mai importante sarbatori crestine din luna Mai. Cand se sarbatoresc Sfinții Constantin și Elena in 2022. Luna Mai mai este denumita in limbaj popular…

- Militari din Brigada 15 Mecanizata ,,Podu Inalt” impreuna cu reprezentanții Asociației Farmecul Vieții au desfașurat astazi o acțiune umanitara intitulata ,,Imparte tuturor din putinul tau”. Este al treilea an cand reușim sa facem lucruri nobile și sa venim in sprijinul mai multor categorii de persoane,…

- Nu știe niciun cuvant in romanește, insa fetița ce are prinse in parul șaten un pampon și o coroana de culoare roz, ințelege perfect ce se intampla in jurul ei. Dasha sufla cu grație și, deopotriva, cu emoție și micile flacari galbui din varful lumanarilor se sting. Copiii din jur, și ei refugiați din…

- CARAȘ-SEVERIN – E una din concluziile desprinse din controalele facute de cei de la Agenția Județeana pentru Plați și Inspecție Sociala la mai multe camine de batrani din Caraș-Severin! Cele patru camine de batrani publice si sapte private din judet au facut recent obiectul unui raport al AJPIS Caras-Severin.…