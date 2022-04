Stiri pe aceeasi tema

- Izvorul Tamaduirii este o mare sarbatoarea inchinata Maicii Domnului. Nu are data fixe, fiind trecuta in calendar in vinerea din Saptamana Luminata. In aceasta zi, in toate bisericile se oficiaza slujbe de sfintire a apei, Aghiasma Mica. Citește și: Cetațenii ucraineni au gratuitate la Filarmonica Pitești…

- Izvorul Tamaduirii, o sarbatoare inchinata Maicii Domnului, in fiecare an, in prima vineri de dupa Paști The post Izvorul Tamaduirii, o sarbatoare inchinata Maicii Domnului, in fiecare an, in prima vineri de dupa Paști first appeared on Partener TV .

- Astazi, in prima vineri dupa Paste, crestinii ortodocsi sarbatoresc Izvorul Tamaduirii, zi in care se sfintesc apele. In aceasta zi, traditia crestin-ortodoxa spune ca oamenii vin la biserica pentru a lua Agheasma Mica, care este pregatita de preoti la toate bisericile si manastirile din Iasi, existand…

- IZVORUL TAMADUIRII: Ce este bine sa faci in aceasta zi ca sa ai noroc tot anul si ce activitati NU trebuie facute IZVORUL TAMADUIRII: Ce este bine sa faci in aceasta zi ca sa ai noroc tot anul si ce activitati NU trebuie facute In fiecare an, in prima vineri de dupa Paști, crestin-ortodocsii sarbatoresc…

- Credincioșii sunt invitați la Faget la „Izvorul Tamaduirii”! Maine, 29 aprilie, in prima zi de vineri dupa Sfintele Paste, Biserica Ortodoxa sarbatoreste Izvorul Tamaduirii – un praznic inchinat Maicii Domnului in Saptamana Luminata, zi in care se sfințesc apele. Pentru a menține tradiția locului, credinciosii…

- Biserica Ortodoxa sarbatoreste, in prima vineri de dupa Pasti, Izvorul Tamaduirii. La Lugoj, acest praznic va fi marcat, la fel ca in fiecare an, printr-o ceremonie religioasa oficiata la Troita „Izvorul Tamaduirii” din cartierul Cotu Mic. Evenimentul religios – organizat de Biserica…

- Putin a participat, in aceasta noapte, la slujba de Paști, organizata de Biserica Ortodoxa rusa, care susține invazia Rusiei in Ucraina. Vladimir Putin, imbracat intr-un costum albastru inchis cu o camașa alba și cravata și a ascultat slujba la Catedrala Mantuitorul din Moscova, alaturi de primarul…

- Creștinii ortodocși și catolici praznuiesc azi Bunavestire. Ziua in care Fecioara Maria a primit vestea ca-l va naste pe Hristos. Pe vremuri, oamenii faceau un foc mare in ograda, ca sa se incalzeasca ingerii. Cine se cearta astazi pacatuieste cumplit si… Sarbatoarea este numita și Blagoveștenia sau…