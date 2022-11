Stiri pe aceeasi tema

- Intrarea Maicii Domnului in Biserica, sarbatorita de ortodocși la 21 noiembrie, marcata in calendar cu cruce roșie, este o sarbatoare a Luminii, aducatoare de noroc și bucurie. In popor, Vovidenia, ziua Intrarii Maicii Domnului in Biserica, este considerata a fi o zi magica. In aceasta zi se fac previziuni…

- Am intrat azi in Postul Craciunului, al doilea cel mai strict post al anului. Acesta presupune o serie de limitari sau chiar interdictii in ceea ce priveste anumite alimente, in general cele cunoscute generic drept „de dulce”. Interdictii alimentare nu trebuie aplicate fara a tine cont de situatia persoaneni…

- De astazi, credinciosii intra in Postul Craciunului. Urmeaza 40 de zile fara preparate din carne, cu 13 exceptii, cand sunt dezlegari la peste. Insa adevarata insemnatate a acestui post e cea spirituala.

- Foarte important, toti credinciosii, fie ca sunt barbati ori femei, se vor putea inchina in sfantul altar al bisericii. "Cu bucurie in suflet va invitam sa luati parte la slujba de sfintire tarnosire a Bisericii Adormirea Maicii Domnului I Constanta Va asteptam cu drag, in numar cat mai mare ldquo;,…

- Patriarhul Romaniei transmite un mesaj cu ocazia inceperii anului școlar 2022-2023. Preafericirea Sa subliniaza ca astazi cand, sub influența secularizarii, valorile spirituale sunt neglijate, iar educația este supusa unor schimbari de paradigma copiii și tinerii „au nevoie sa descopere sensul profund…