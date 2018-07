Stiri pe aceeasi tema

- Sebica, știu ca ma vezi, știu ca ma auzi și mai știu ca ai grija de mine, chiar și de acolo de sus, așa cum ai avut mereu, aici, pe Pamant. Nu imi vine sa cred de ceea ce se intampla acum, mi se pare ca totul este un vis sau mai bine spus un coșmar, din care nu ma mai pot trezit oricat m-aș zbate. Ai…

- MESAJE DE SFANTUL ILIE 2018: Trimite si tu FELICITARI DE SF. ILIE Mesaje de Sfantul Ilie 2018 • Urari de Sfantul Ilie. SMS-uri si felicitari de „la multi ani” pe care le poti transmite prietenilor de ziua numelui MESAJE de SFANTUL ILIE La Mulți Ani Iliuța si sper sa se sparga conducta…

- Salariații Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului au primit cu multa tristețe vestea ca Florin Croitoru, colegul lor, a plecat spre Veșnicie la doar 39 de ani. Florin Croitoru a luptat cu o boala crunta, care i-a pricinuit multa suferința și care i-a fost fatala. La numai 39…

- Rugaciunea de duminica a Sfintei Agnia te ferește de orice boala! Printre toți sfinții mult iubiți de Dumnezeu, in calendarul creștin ortodox, sfanta Agnia ocupa un loc special, deoarece aceasta este vindecatoarea bolilor fara leac.

- Sfintii Apostoli Petru si Pavel sunt praznuiti in aceeasi zi deoarece amandoi s-au savarsit la Roma, din porunca imparatului Nero, Petru fiind rastignit cu capul in jos, iar lui Pavel taindu-i-se capul. De sute si sute de ani, crestininatatea si-a indreptat rugaciunile spre Sfintii Apostoli ai neamului,…

- Catalin Crișan, in varsta de 50 de ani, a divorțat in anul 2009 de Lucia Bubulac, cea alaturi de care astat 14 ani, și cu care are doi copii, pe Daria, in varsta de 18 ani, si pe Raris, de 14 ani. Daca inițial Daria a fost suparata pe tatal sau și o perioada buna de timp a refuzat sa-l vada și sa-și…

- Fiica lui Catalin Crișan a vorbit despre divorțul parinților ei. Daria, care a moștenit talentul artistic de la parinții ei, a fost invitata in cadrul e,misiunii de la Antena Stars. „Talentul se mosteneste. Si fratele meu este foarte talentat. Stiu sigur ca este foarte mandru de mine. Mereu ma incurajeaza,…

- Duminica, 21 mai, sunt praznuiți Sfinții Constantin și Elena. Rugaciunea catre Sfinții Constantin și Elena este foarte puternica, reface casnicii in prag sa se destrame, impaca soții și readuce armonia in familie. Rugaciunea catre Sfinții Constantin și Elena „Sfintilor Imparati Constantin si Elena,…