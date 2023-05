Stiri pe aceeasi tema

- Data de 18 aprilie 2023 este o sarbatoare trecuta cu cruce roșie in calendarul ortodox, fiind considerata un bun prilej de sporire a credinței. Iata ce rugaciune sa rostim in a treia zi de Paște pentru ai fi mai aproape de Dumnezeu!

- Paștele poate fi privit și ca un pasaj catre renaștere, catre soluția pentru conflicte și catre adevarul speranței și al inocenței primei intalniri cu Iisus, a transmis Suveranul Pontif, vorbind despre speranța pacii și a depașirii dificultaților.„Ne putem simți neputincioși și descurajați in fața puterii…

- In Duminica Floriilor, zi de mare sarbatoare pentru Ortodoxie, preoții ii indeamna pe credincioși sa rosteasca o rugaciune pentru noroc și bunastare. Cunoscuta și sub denumirea de Duminica Patimilor Domnului sau Duminica Patimilor, aceasta zi are o insemnatate deosebita.

- Toți oamenii pacatuiesc, iar uneori tentațiile pot fi atat de mari incat ar putea sa ne duca pe carari greșite. Simți ca nu mai ești iubita de partenerul tau de viața? Playtech Știri iți prezinta rugaciunea puternica pentru femeile inșelate. Daca o rostești de fiecare data cand ai nevoie, poate sa aiba…

- Simona Halep a anuntat miercuri, 22 martie, ca bunica ei din partea tatalui a murit. „Maia, ai fost cea mai puternica femeie pe care am cunoscut-o. Sa ai drum lin spre viața veșnica! Papule, ai grija de ea!”, a scris Simona pe rețelele de socializare. Postarea a fost insotita de o poza cu cei doi bunici…

- Sambata, 25 februarie, au avut loc alegeri interne la PSD Pitești. Primarul Cristian Gentea, cel care conduce organizatia de 13 ani, a fost ales in unanimitate pentru un nou mandat in fruntea organizatiei municipale. PSD Pitești inseamna echipa, dezvoltare, daruire și oameni valoroși, iar sambata s-a…

- Dragobete, sarbatoarea Dragostei la romani, se celebreaza pe 24 februarie in fiecare an. Așadar, care este rugaciunea care se spune de Dragobete și prin care poți sa atragi cu siguranța dragostea in viața ta. Rugaciunea lui Arsenie Boca, care se spune de Dragobete. Așa iți atragi sufletul pereche Cunoscutul…

- Rugaciunea facatoare de minuni catre Sfantul Haralambie„Sfinte Mucenice Haralambie, primeste aceasta rugaciune pe care cu umilinta ți-o aducem si ne izbaveste din toate necazurile! Desi suntem bolnavi și nevrednici milostivirii tale pentru pacatele noastre cele multe si grele pe care le savarsim in…