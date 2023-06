Rugăciunea părinților pentru copiii care dau examene Mai sunt doar cateva zile pana cand elevii vor incepe probele scrise, astfel ca parinții ii pot ajuta pe copii cu cateva rugaciuni care sa le lumineze mintea in aceasta perioada. Iata ce trebuie sa rostești inainte de examene! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Interzicerea, care are caracter voluntar, se aplica atat la scoala, cat si acasa. Pentru ca este o interzicere voluntara, nu toti parintii sunt obligati sa le interzica smartphone-urile celor mici. Insa, datorita faptului ca majoritatea parintilor au cazut de acord, acestia cred ca odraslele nu se vor…

- Un cititor zice: Articolul despre continuarea grevei este lucid. De vreo 5 ani, tot repet studenților opinia mea despre adevaratele probleme ale invațamantului. Dureros este ca, dupa ’89, nu am auzit pe nimeni sa strige: am realizat asta, care se reflecta așa in creșterea nivelului educațional, acum…

- Distractia copiilor, cheltuiala parintilor Trei copii, cu varste de 12 si 13 ani, care se jucau cu graffiti in zona pasajului rutier de la Cora Bratianu le au facut ieri o surpriza parintilor lor. Acestia au fost prinsi de politistii locali in timp ce desenau cu markere pe peretii si balustradele din…

- Luni, GREVA GENERALA in invațamant. Negocierile au eșuat. Profesorii se sfiesc sa ceara parinților sa țina copiii acasa Profesorii se sfiesc sa ceara parinților sa țina copiii acasa, insa luni va fi GREVA GENERALA in invațamant. Nu se va putea asigura supravegherea copiilor cu puținele cadre didactice…

- Circa 4.200 de profesori, afiliați Sindicatului Liber din Invatamantul Preuniversitar Clujean (SLIPC), vor fi in greva generala de luni, 22 mai, pe perioada nedeterminata. Lucia Cojocaru, președintele SLIPC, a declarat pentru Știri de Cluj ca, pana acum, 68% din membrii de sindicat au anunțat ca…

- Profesorii din toata tara vor fi luni in greva generala, iar maine, intre 11.00 si 13.00, vor veni la scoala, dar nu vor preda. Sindicalistii le cer parintilor sa ii tina pe copii acasa.

- Dupa cinci luni de proteste, referendumul organizat pentru declanșarea grevei generale, a decis. Peste 70% dintre sindicaliștii celor mai importante organizații sindicale au optat pentru greva. “E voința oamenilor de a intra in greva”, au anunțat, marți, 16 mai, sindicatele. Anunțul a fost facut intr-o…

- Doi copii din Malaezia au luat mașina parinților și au plecat catre un magazin de jucarii. Plimbarea lor a durat doar 2,5 km si s-a incheiat intr-un stalp, scrie Digi24. Cei doi baieți, de 3 și 6 ani, au luat mașina parinților miercuri seara, vrand sa ajunga la un magazin de jucarii de pe insula Langkawi.…